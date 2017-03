Neue Toilette: Verletzt Bad Elster die eigene Gestaltungssatzung?

Kritik vom Alt-Bürgermeister: Das im Herbst eingeweihte Stille Örtchen wurde mit Flachdach errichtet, obwohl das Ortsrecht Satteldächer für den Kurbereich vorschreibt. Was sagt der aktuelle Stadtchef dazu?

Von Tino Beyer

erschienen am 14.03.2017



Bad Elster. Das äußere Erscheinungsbild der im Kurpark von Bad Elster neu errichten öffentlichen Toilette wird von Bad Elsters früheren Bürgermeister Christoph Flämig heftig kritisiert.

Er bezeichnet den Flachbau als "Toilettenkiste" - "Haus finde ich für diese Architektur nicht zutreffend", so Flämig gegenüber "Freie Presse" und sieht darin einen Verstoß gegen die Gestaltungssatzung von Bad Elster. "Dort steht im Paragraf 7, dass im Geltungsbereich, zu dem das Grundstück der Toilettenanlage gehört, nur Sattel-, Walm- oder Mansardendächer zulässig sind. Es steht auch dort, dass Dachform und Dachneigung der umgebenden Bebauung anzugleichen sind", ruft der Alt-Bürgermeister in Erinnerung. "Kiosk, Quelle und Elstermühle haben ganz gewiss kein Flachdach. Doch das alles interessiert die Damen und Herren des Stadtrates und die Verwaltung offensichtlich nicht. Eigene Satzungen kann man schon mal ignorieren!"

Hat sich die Stadt Bad Elster über das eigene Ortsrecht hinweggesetzt? Nein, sagt Bürgermeister Olaf Schlott (Unabhängige Bürgerschaft). Seine Erklärung: Nach Paragraf 1 der Gestaltungssatzung dürfen die unter Denkmalschutz stehenden repräsentativen Gebäude - und auch der Kurpark zählt laut Schlott dazu - von den Vorschriften und Grundsätzen der Satzung abweichen. Verbindlich seien dort über die Satzung hinaus die Forderungen der Denkmalpfleger. Und die Denkmalschützer waren mit im Boot in der Frage, wie man die Hülle des Toiletten-Gebäudes gestaltet. Schlott: "Der Denkmalschutzbehörde war in diesem Verfahren wichtig, dass das Gebäude sich auf Grund der Lage im Bereich der historischen Parkanlagen gestalterisch unterordnen sollte. Der Neubau soll konträr zum vorhandenen Kiosk stehen." Mit dieser Herangehensweise sei man den Grundsätzen gefolgt, die bereits beim Bau der Soletherme und des Hotels König Albert angewendet wurden. "Die Form des Flachdaches trägt dazu gestalterisch besser bei, als ein Sattel-, Walm- oder Mansardendach, wie in unserer Satzung gefordert. Diesen Vorgaben ist die Stadt Bad Elster mit dem umgesetzten Entwurf gefolgt", so Schlott.

Der Toilettenbau ist nicht der einzige Kritikpunkt Flämigs. Unter der Überschrift "Welchen Weg geht Bad Elster?" listet er weitere auf: Die Abschaffung der Straßenbaubeitragssatzung habe dazu geführt, dass weniger Straßen gebaut werden. Auch die Erhöhung von Tempo 20 auf 30 in der Badstraße missfällt ihm. Die "2o" sei einst ein Kompromiss gewesen, weil die verkehrsberuhigte Zone, die dem Gast tatsächlich etwas bringe, von einigen Elsteranern nicht gewollt gewesen sei. Aber Christoph Flämig lobt auch: "Wir freuen uns über die äußerst positive Entwicklung der Gäste- und Besucherzahlen. Endlich geht es wieder aufwärts! Ganz maßgeblich trugen dazu das neue Hotel König Albert und die Soletherme bei."