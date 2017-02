Neuer Anlauf für Dreiseitenhof

Den historischen Weidenmüllerhof in Klingenthal erhalten - dieses Mammutprojekt hat sich Frank Leichsenring vorgenommen.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 15.02.2017



Klingenthal. Wer daran vorbeifährt auf der Auerbacher Straße oder dem Staffelweg, kann es nicht übersehen, dass etwas in Gang gekommen ist: Gerüste, erneuertes Mauerwerk aus Natursteinen, das Eingangstor aus frischem Holz. Verborgen bleibt aber auch nicht: durch die alten Fenster pfeift der Wind, die mit Zwotaer Naturschiefer verkleideten Giebel und oberen Teile der Fassade weisen Lücken auf. Und das ist nur die Ansicht von außen.

Im Hof und erst recht im Inneren der Gebäude wird deutlich, wie viel Arbeit und Zeit noch auf Frank Leichsenring wartet, wie viel Geld er noch in die Hand und Hilfe von Bekannten in Anspruch nehmen muss, damit sein heimlicher Traum irgendwann wahr werden kann. An vielen Stellen dringt Wasser ein, Balken sind morsch, nicht nur historisch einmalige und wertvolle Einschubdecken, auch der Hochlaubengang - einen ähnlichen gibt es im Eubabrunner Freilichtmuseum - schreien förmlich nach Hilfe. Die Liste der Schäden ließe sich fortsetzen. Dennoch und gerade deswegen sagt der 56-Jährige: "Ich will den Weidenmüllerhof wieder herrichten. Den kenne ich seit meiner Kindheit. Ein herrlicher Hof - solche muss man suchen. Er gehört zur Geschichte von Klingenthal, und darf nicht von der Bildfläche verschwinden."

Frank Leichsenring ist nicht der Erste, der das erkannt hat und deshalb den aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammenden Dreiseitenhof vor dem gänzlichen Verfall retten will. Bis 2004 war er noch bewohnt, diente ursprünglich als Bauerngut, Fuhrbetrieb und von 1848 bis 1875 wohl auch als Poststation auf dem Weg nach Auerbach.

Wegen des drohenden Verfalls war der Abriss des Gebäudes bei der Stadt beantragt, wurde aber abgewiesen. Der inzwischen wieder aufgelöste Heimatpflegeverein Klingenthal verhandelte bereits vor acht Jahren mit den Eigentümern über einen Kauf des Grundstücks, um den Weidenmüllerhof zu sanieren und aus ihm ein Vereinsheim zu machen, als Zentrum für Pflege historischer ländlicher Traditionen und Veranstaltungen.

Ein Ansinnen, das damals von viele Seiten begrüßt und zumindest moralisch unterstützt wurde: Sächsisches Denkmalsamt, Untere Denkmalbehörde des Vogtlandkreises, Stadtbauamt, Architekt Benno Kolbe aus Gürth. An Elan mangelte es nicht, wohl aber am Geld. Die Sanierung ging nicht über erste Sicherungsmaßnahmen des Gebäudes hinaus. Auch zwei Privatpersonen, die sich daran nach dem Heimatpflegeverein versuchten, gaben angesichts des Umfangs des Projektes und finanziellen Aufwandes auf.

Nun ist es also Frank Leichsenring, vor dessen Mut man nur den Hut ziehen und für seinen Plan Durchhaltevermögen wünschen kann. Seit zwei Jahren hat er den Weidenmüllerhof zu seinem Lebenswerk ernannt, hört deshalb nicht selten die Worte: "Du hast doch einen Klaps!"

Davon entmutigen lässt sich der selbstständige Dienstleister aber nicht. "Der Hof ist mein Hobby. Er soll keine Pension werden, ich will auch nicht darin wohnen. Ich will ihn einfach nur erhalten. Vielleicht schaffe ich es, dass im Dezember ein kleiner Weihnachtsmarkt stattfinden kann, und stelle mir schon vor, wie es im Hof aussieht."