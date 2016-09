Neuer Kreisverkehr: Ideen kreiseln um XXL-Kunstwerk

Vier Vorschläge für eine Gestaltung der Mittelinsel liegen auf den Tisch. Welcher wird das Rennen machen?

Von Thorald Meisel

erschienen am 17.09.2016



Markneukirchen. Soll es ein riesiger Kontrabass sein, ein Würfel mit Musikinstrumenten, eine Noten- linienspirale oder doch lieber eine Bronzestatue aus verschiedenen Instrumenten? Vier Vorschläge zur Gestaltung der Insel im künftigen Kreisverkehr an der ehemaligen Post bekamen die Markneukirchner Stadträte am Donnerstag vorgelegt. Eingeflossen in die Ideen sind Vorschläge aus der Bürgerschaft.

Idee 1: Ein stilisierter Kontrabass, hergestellt aus Granit oder Metall, mit einer Größe zwischen drei und vier Metern.

Idee 2: Ein Würfel mit den Maßen drei mal drei Meter, der mit einer Spitze auf der Spitze auf Granitsockel steht, verziert mit drei Instrumenten.

Idee 3: Eine Notenlinienspirale aus Metall, etwa drei Meter hoch und zwei Meter im Durchmesser, verziert mit Instrumenten.

Idee 4: Eine Bronzestaue aus verschiedenen Instrumenten, etwa drei Meter hoch und einen Meter im Durchmesser.

Die Insel im Zentrum des Kreisverkehrs soll mit Rasen versehen werden und mit einer speziellen Rosensorte bepflanzt werden, die resistent gegen Tausalz und Abgase ist, so der Vorschlag der Stadtverwaltung. Dazu ein Granitsockel mit Willkommensgruß und das Kunstwerk, das auf die Tradition des Musikinstrumentenbaus aufmerksam machen soll. Kosten für das Kunstwerk sollen laut Bürgermeister Andreas Rubner (parteilos) zwischen 20.000 und 25.000 Euro liegen. "Kunst am Bau ist nicht förderfähig", machte er deutlich. Die Stadt muss es also aus eigener Tasche zahlen. Die künstlerische Gestaltung der Verkehrsinsel soll 2017 erfolgen.