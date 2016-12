Neues Labor im Veterinäramt: Landkreis investiert in Oelsnitz

Trotz neuer Zentrale in Plauen bleibt ein wichtiger Teil des Landratsamtes in der Sperkenstadt. Warum das so ist und weshalb jetzt sogar Geld in die Hand genommen wurde.

Von Christian Schubert

erschienen am 23.12.2016



Oelsnitz. Investition ins Veterinäramt der Landkreisverwaltung an der Oelsnitzer Stephanstraße 9: Für 73.000 Euro ist in der Zentrale für die Lebensmittelüberwachung im Vogtland ein moderner Untersuchungsraum entstanden, in dem Fleischproben auf Parasitenwürmer, sogenannte Trichinen, getestet werden.

"Perspektivisch sind wir jetzt sehr gut ausgerüstet", sagt Amtsleiterin Anne Mütschard. Denn nach einem Wasserschaden im Altbau musste die Trichinenuntersuchung in provisorischen Räumlichkeiten durchgeführt werden, bevor in den Neubau umzogen werden konnte. Auf dem selben Gelände soll laut Vize-Landrat Uwe Drechsel 2017 zudem der Bau eines Tierseuchenkrisenzentrums starten. Dass am Standort Oelsnitz im Zuge der Fertigstellung des Landratsamtes in Plauen festgehalten wird, habe praktische Gründe. "Für die Tierkörperbeseitigung müssen die Jäger nicht erst in die Innenstadt nach Plauen fahren", so Uwe Drechsel.

Fleisch von Schweinen, Wildschweinen, aber auch von Pferden oder Dachsen werden in dem neuen Labor untersucht. Laut Amtstierarzt Kai Wiedemann sind das die Tierarten, in denen Trichinenwürmer vorkommen und sich vermehren. Wie sich diese Tiere anstecken, erklärt Wiedemann so: "Die Übertragung der Parasiten findet durch die Aufnahme von rohem, infizierten Fleisch der befallenen Tiere statt. Die Ansteckung von Schweinen kann beispielsweise durch die Aufnahme von infizierten Nagetieren wie Mäusen erfolgen." Im Vogtland und in Deutschland steht man gut da. Denn: "Alle Länder in Europa unterliegen den gleichen europäischen Gesetzlichkeiten in der Trichinenüberwachung", so Wiedemann. So ist vogtlandweit im vergangenen Jahr kein einziges Tier positiv auf den Befall der Parasitenwürmer getestet worden.

Auf Trichinen untersucht wurden 2290 Hausschweine, 2800 Wildscheine und 40 Pferde. "Die Parasiten werden immer seltener festgestellt", sagt der Amtstierarzt. Die Proben entnehmen geschulte Jäger oder Ärzte dem zu untersuchenden Tier. Sie werden verpackt und an mehrere Abholstandorte im Vogtland gebracht, bevor das Fleisch im Labor zur Untersuchung landet.

"Die Aufgaben in der Lebensmittelüberwachung haben im Sinne des Verbraucherschutzes eine nicht zu unterschätzende Bedeutung", unterstrich Vize-Landrat Uwe Drechsel.