Oelsnitz: Kita-Zuschuss für Feuerwehrleute mit Familie

erschienen am 15.12.2016



Oelsnitz/Vogtland. Neuer finanzieller Anreiz für Feuerwehrleute im vogtländischen Oelsnitz: Sie erhalten künftig einen Zuschuss für einen Platz ihrer Sprösslinge in einer Kindertagesstätte. Für Kindergarten und Kinderkrippe lässt die Stadt monatlich 20 Euro springen, für den Hort 10 Euro. Damit soll die Attraktivität der Feuerwehr in Zeiten sinkender Mitgliederzahlen erhöht werden. "Mit Schulterklopfen und patriotischen Reden ist es nicht mehr getan", sagte der Oelsnitzer Feuerwehrchef Jens Jacob. (tb)