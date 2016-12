Oelsnitz: Parken auf dem Markt?

Mehr Autos in die Innenstadt, meint Bürger Matthes Nagel: Er regt an, aus standardisierten Denkmustern auszubrechen.

Von Ronny Hager

erschienen am 20.12.2016



Oelsnitz. Eine "vielleicht auf den ersten Blick etwas krasse Idee" bringt der Oelsnitzer Matthes Nagel in die Debatte um die Belebung der Innenstadt ein: Abschaffung aller Parkautomaten, kostenloses Parken in der Innenstadt zum Beispiel für maximal zwei Stunden - und die Nutzung des Marktplatzes als Parkplatz an marktfreien Tagen. Die Idee sei nicht von ihm, aber er finde den Ansatz sehr gut, erklärt Nagel - auch wenn er einräumt, dass die Konsequenz des Vorschlags - mehr Autos in die Innenstadt, mehr Verkehr - manchen erzürnen könnte.

Eine Lösung, die alle zufrieden stellt, die gibt es nicht, da ist sich Nagel sicher. Aber er plädiert dafür, mal "quer" zu denken, auch wenn er DSU-Stadtrat Ulrich Lupart Recht gibt, wenn der betont, Stadtpolitik könne nur die Rahmenbedingungen setzen. "Immer wieder heißt es, der Markt oder die Innenstadt ist tot. Man braucht Konzepte, man kann nichts tun, mal sind die Anwohner, mal die Gewerbetreibenden in der Pflicht - das mag soweit in Teilen richtig sein, aber es ist eben das klassische Denkmuster", meint Nagel. "Stadtpolitik muss auch mal aus standardisierten Denkmustern ,ausbrechen' und Stadtpolitik sollte vor allem für die Bürger sein."

Der mögliche Nutzen neuer Parkregeln liegt für Nagel auf der Hand: "Keine ,unzufriedenen' Geschäfte, mehr Gäste, mehr Leute in der Innenstadt, weil man einfach kostenfrei parken kann, mehr Durchgangs- und Publikumsverkehr, der vielleicht etwas im Schaufenster sieht und auch ungeplant einen Laden besucht", zählt er auf. Die Stadt hätte keine Arbeit mit Parkscheinautomaten - und, mit einem Schmunzeln: Mehr Autos, die über den Markt fahren, bringen mehr Sand, Splitt, Kies mit - könnten sich die gefürchteten Pflasterfugen nicht so zusetzen?

Keine Lösung ohne mögliche Probleme, weiß Nagel. Mehr Publikum, mehr Verkehr, dies könnte manche auch stören. Dazu müsste eine Lösung her, wie Anwohner parken können - zum Beispiel mit der Variante ab 18 Uhr nur mit Anwohnerausweis. Zudem müsse die Einhaltung der Regeln von Anfang an konsequent kontrolliert werden.

Vor Nagel hatte auch Lupart das Parken direkt auf dem Markt angesprochen - er hatte dies in Bad Frankenhausen gesehen. Nagel sieht die Idee als plausibel an. Es liege in der menschlichen Natur, es bequem zu haben: Einmal Auto abgestellt, in Ruhe alles besorgt. "Also warum nicht als Stadtpolitik mal Rahmenbedingungen setzen und Oelsnitzer Gewerbe und Gastronomie einen Standortvorteil versorgen? In wiefern eine verkehrsgünstige Lage ein Standortvorteil ist, kann die Bäckerei Wunderlich bestimmt ausgiebig beantworten und belegen - also mehr Autos in die Innenstadt!"

An welchem Punkt würden Sie zuerst am Oelsnitzer Markt ansetzen? "Freie Presse" freut sich über Zuschriften: Freie Presse, Lokalredaktion Oberes Vogtland, Stichwort Marktplatz Oelsnitz, Wallstraße 1, 08606 Oelsnitz, E-Mail:

red.ovl@freiepresse.de