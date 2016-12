Oelsnitz/V.: Supermarkt nach Böller-Attacke zu

erschienen am 29.12.2016



Oelsnitz/V. Weil Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Verteilerkasten mit Böllern stark beschädigten, musste in Oelsnitz/Vogtland ein benachbarter Supermarkt ganztägig schließen.

Durch die Feuerwerks-Attacke war der Strom weg, Kühltruhen fielen aus, die Ware musste weggeworfen werden, so eine Sprecherin des Handelskonzerns Rewe. Wie hoch der Schaden ist, will Rewe nicht kommunizieren - am Verteilerkasten allein waren es 2000 Euro. Zur verwendeten Pyrotechnik können laut Polizei noch keine Angaben gemacht werden - es wird aber durch das Schadensbild davon ausgegangen, dass diese eine erhebliche Sprengkraft hatte. (hagr)