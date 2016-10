Oelsnitz/V.: Zwei Laster gestohlen

erschienen am 01.11.2016



Oelsnitz/V. Diebe haben in der Zeit von Montag, 15 Uhr bis Dienstag, 6.30 Uhr zwei Sattelzugmaschinen von der Theumaer Straße gestohlen. Die roten Lkws von Volvo haben die Kennzeichen: V-RK 965 und V-RK 825. Der Stehlschaden wird auf 170.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeirevier Plauen, Telefon 03741 140. (fp)