Oelsnitz in der Krise: Wo es hakt und warum

Mit dem Abgang des Hauptamtsleiters spitzen sich die Probleme der Stadt zu. Es ist ein Puzzle von vielen in den vergangenen Monaten. "Freie Presse" zeichnet ein Gesamtbild.

Von Tino Beyer und Ronny Hager

erschienen am 02.06.2017



Oelsnitz. Probleme, Streit, offene Aufgaben: Die Stadt Oelsnitz durchlebt derzeit stürmische Zeiten. Dabei ist es nicht die eine "Baustelle", sondern eine Vielzahl.

Die Situation im Rathaus: schwierig. Mit dem Abgang von Hauptamtsleiter Kai Peter und dem bald möglichen Rückzug von Jens Günther vom Amt des Kämmerers hängen zwei Schlüsselpositionen in der Stadtverwaltung in der Luft. Dazu das Hickhack um den Rechnungsprüfer, der wiedereingestellt werden musste. Die Stimmung wird von Mitarbeitern als schlecht beschrieben. Lähmt das die Arbeit der Stadt? Der Lichtblick: Kerstin Zollfrank als neue Stadtbaumeisterin. Sie konnte schnell klarmachen, dass sie ihren Aufgaben gewachsen ist.

Das Verhältnis zum Kreis: gestört. Das Landratsamt und Kommunen, erst recht Große Kreisstädte, sind in der Regel enge Partner. Nicht so das Verhältnis zwischen Oelsnitz und dem Kreis. Der ist der Stadt zuletzt immer wieder in die Parade gefahren. Jüngster Fall war das Projekt Hoher Steg, zu dem ein Nein und scharfe Kritik an der Planung aus Plauen kam. Davor lag die Debatte um die Übernahme der Trägerschaft des Julius-Mosen-Gymnasiums. Horn bekannte sich zwar zur Einrichtung, scheute bislang jedoch einen Ratsbeschluss als Willensbekundung. Im Landratsamt muss das wohl als wankelmütig gewertet worden sein. Das Missfallen darüber sitzt offenbar so tief, dass der sonst kaum markige Töne anschlagende Dezernent Helmut Meißner sogar im Grußwort zum Festakt des Gymnasiums Markneukirchen einen Hieb in Richtung Oelsnitz setzte. Die Stadt Markneukirchen stehe hinter dem Gymnasium, "was nicht überall der Fall ist", sagte er.

Doch wann gab es den Bruch? Die Flüchtlingskrise Ende 2015 könnte eine Antwort liefern. Der Kreis suchte seinerzeit händeringend nach Quartieren. Doch während andere Städte trotz Widerständen in der Bevölkerung mitzogen, duckte sich Oelsnitz weg. Im Landratsamt erfuhr man aus der Zeitung, dass in Oelsnitz ein Wohnblock freigezogen wurde, der zum Abriss steht. In einem Schreiben, das "Freie Presse" vorliegt, forderte damals Landrat Rolf Keil (CDU) von Mario Horn die Übereignung des Objekts. Dazu kam es nicht. Horn saß die Sache aus - und der Kreis baute die L-Schule zur Notunterkunft um.

Horns Rückhalt im Stadtrat: bröckelt. Im Stadtrat war die Unzufriedenheit zuletzt deutlich zu spüren. Seit Monaten warten die Abgeordneten auf Zukunfts-Konzepte zu Themen wie Personal, Kultur und Gebäude. Bisher Fehlanzeige. Manchen reißt allmählich der Geduldsfaden. Deutlich sichtbar war dies in der Abstimmung zum Haushalt vor zwei Wochen, die durchaus als Gesamtbewertung der aktuellen Lage gesehen werden kann. Der Haushalt wäre um ein Haar durchgefallen. Nur mit seiner eigenen Stimme rettete Horn das Zahlenwerk. Hätten nicht die drei "Grand Dames" des Rates, CDU-Fraktionschefin Marion Schröder, SPD-Frau Gerda Gerstenberger und Linken-Fraktionschefin Waltraud Klarner, zu Horn gehalten, wäre der Riss sichtbar geworden.

Die Finanzlage: angespannt. Oelsnitz steht unter Druck und muss sparen. "Freiwillige Haushaltskonsolidierung" heißt das im Amtsdeutsch. Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen. Der aktuelle Haushalt weist ein Defizit von 1,8 Millionen Euro aus. Eine Genehmigung seitens der Kommunalaufsicht steht aus. Die Grund- und Gewerbesteuern haben die Stadträte bereits erhöht, weitere Spar-Schritte stehen bereits am Horizont. Im verlorenen Rechtsstreit mit ihrem Rechnungsprüfer beauftragte die Stadt aber trotz Geldproblemen und strikten Sparzwangs eine als sehr teuer geltende Kanzlei - die von Sachsens Ex-Innenminister Klaus Hardraht.

Das Vertrauen in der Verwaltungsgemeinschaft: teilweise zerrüttet. Das Oelsnitzer Rathaus erledigt für die Gemeinden Eichigt, Bösenbrunn und Triebel die Verwaltungsaufgaben mit. Zuletzt gab es offenen Streit mit Eichigt. Die Gemeinde pocht auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn die Bundesstraße durch die Dörfer umgeleitet wird. Oelsnitz sagte durch Horn erst Ja, seine Verkehrsbehörde dann Nein - machte rechtliche Gründe geltend. Größtes Problem: Die Kommunikation funktioniert nicht. In der Kritik: OB Mario Horn, der vor allem schweigt - und wenn er etwas sagt, oft nur moderiert und die Argumente in der Sache anderen überlässt. Der Frust sitzt mittlerweile so tief, dass Bürgermeister Christoph Stölzel (parteilos) am liebsten seine Verwaltung in Adorf erledigen würde. Doch da spielt die Kommunalaufsicht nicht mit. "Da ist der Wurm drin", sagt Triebels Bürgermeisterin Ilona Groß (parteilos) kopfschüttelnd über das Klima im Rathaus, Bösenbrunns Bürgermeister Berthold Valentin (Action gemeinsame Liste Bösenbrunn) hat bisher seinen Ärger über die Stadt nicht öffentlich laut gemacht. Ihn trifft die schwierige Situation in der Kämmerei ohne festen, ständigen Ansprechpartner der Kommunen am härtesten - er ist als Quereinsteiger in die Kommunalpolitik keine zwei Jahre im Amt.

Horns Rückhalt in der Stadt: am Scheideweg.Mario Horn kam als Kumpel-Bürgermeister ins Amt. Er war beliebt bei vielen Oelsnitzern - und ist es nach wie vor. Doch auch bei städtischen Institutionen wie dem Gewerbeverband war das Grummeln zeitweise unüberhörbar. Im Spätherbst vorigen Jahres machte Verbandschef Dietmar Koczy bei einem Treffen mit der Stadtspitze seinem Ärger Luft. Er erinnerte dabei sogar nochmals an die verstorbene Oberbürgermeisterin Eva- Maria Möbius und beklagte einen großen Verlust - betretene Mienen am Tisch. Seither versucht Koczy, Horn öffentlich in die Pflicht zu nehmen - etwa jüngst per offenem Brief zum Straßenbau der B 92.

Wie geht es jetzt weiter? Mario Horn wurde im nicht öffentlichen Teil des Stadtrats offenbar nahe gelegt, die Vertrauensfrage zu stellen. Er kann sich nicht daran erinnern, sagt Horn. Sieht er die Situation überhaupt als prekär an? Und hat er die Kraft, den Karren aus dem Dreck zu ziehen? Potenzielle Nachfolger stehen in Oelsnitz - zumindest nach außen - keine in den Startlöchern. Selbst der oft wortgewaltige Vize-Bürgermeister Ulrich Lupart (AfD), sonst um keinen Spruch verlegen, hält sich in der aktuellen Situation zurück. "Meine Heimatstadt liegt mir am Herzen", sagt er nur knapp.

Die Oberbürgermeisterwahl findet in zwei Jahren statt.