Oelsnitz will fast 250 Garagen an ihre derzeitigen Pächter verkaufen

Die Eigentumstrennung zwischen Gebäude und Grundstück als Relikt aus DDR-Zeiten ist in der Stadt bald Geschichte. Für vier Garagenstandorte macht die Stadt klar Schiff.

Von Tino Beyer

erschienen am 31.03.2017



Oelsnitz. Die Stadt Oelsnitz strebt den Verkauf von fast 250 Garagen an ihre derzeitigen Pächter an. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend beschlossen. Die Gebäude stehen an den Garagenstandorten Straße des Friedens (2), an der Finkenburgstraße und der Heimstättenstraße. Mit dem Verkauf will die Stadt klare Verhältnisse schaffen. Die gibt es derzeit nicht. Die Grundstücke gehören der Stadt, die Gebäude befinden sich im Eigentum der Grundstückspächter. Nicht selten haben die zu DDR-Zeiten die Garagen selbst gebaut.

Nach der Wende wurde der Umgang mit der Trennung von Grundstücken und Gebäuden im sogenannten Schuldrechtsanpassungsgesetz geregelt. Das besagt, verknappt ausgedrückt, dass seit 2007 Garagen im Falle einer Kündigung des Pachtverhältnisses durch den Grundstückseigentümer diesem zufallen - ein Risiko für die Nutzer insbesondere mit Blick auf das Auslaufen von Pachtverträgen Ende dieses Jahres. Die Stadt will die Garagen jedoch nicht antasten, sondern sie im Sinne der Nutzer sichern, wie Stadtbaumeisterin Kerstin Zollfrank sagte. So entstand die Verkaufsabsicht. Doch wollen die Pächter auch kaufen? Ja, ergab eine Umfrage. "Wir haben von allen eine Verpflichtungserklärung verlangt", erklärte Zollfrank. Diese liegen jetzt vor. Nachdem auch der Rat bei vier Enthaltungen sein Okay gab, kann der notarielle Teil folgen. Die Stadt setzt jeweils aktuelle Bodenrichtwerte von 20 bis 40 Euro pro Quadratmeter an. Rund 370.000 Euro bringen die 243 Flächen ein. Die Stadt gibt sie aus der Hand - "Haben wir dann auch Einfluss auf das Erscheinungsbild?", fragte Jürgen Schlick (DSU). Viele Garagen seien sanierungsbedürftig. "Am Besitzer ändert sich ja nichts", entgegnete Zollfrank. Die Anlagen seien weitestgehend intakt. Auch, weil es dort weiterhin eine Gemeinschaft gibt, die darauf schaut, sagte sie gestern.

Bauplätze für Eigenheime statt Garagen - "Ist so etwas einmal überdacht worden?, fragte Thomas Körner (SPD). Für die Stadt war das kein Thema, wie Zollfrank sagte. "Die Leute wollen ihre Garage behalten, die Stadt sie nicht verärgern."

Weitere große Garagenanlagen befinden sich in Oelsnitz am Letzten Heller und an der Damaschkestraße. Letztere wurde noch nicht betrachtet. Die Zukunft der Anlage am Letzten Heller befindet sich in der Diskussion. "Viele Pächter dort wollen nicht kaufen", so Kerstin Zollfrank.