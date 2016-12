Oelsnitzer Gymnasiasten protestieren vor dem Kreistag

Schüler wollen sich nicht abfinden, dass die Schulsanierung verschoben wird. Der Kreistag stellte jedoch die Weichen anders.

Von Ronny Hager und Ulrich Riedel

erschienen am 10.12.2016



Oelsnitz. Knapp 40 Oelsnitzer Gymnasiasten haben die Kreistagssitzung am Donnerstag in Reichenbach genutzt, um ihre demokratischen Mitspracherechte auszuschöpfen. Zunächst protestierten sie mit Transparenten und Sprechchören, dann stellten sie in der Bürgerfragestunde Fragen, die als Anklagen ankommen sollten. Hanna Apelt beschrieb an einem Scharnier hängende Fenster, Leon Kaiser kritisierte die Hygiene-Standards.

Grund der Proteste: Die Sanierung des Gymnasiums für 2,9 Millionen Euro ist aus dem Förderprogramm "Brücken in die Zukunft" gekippt. Lange glaubten viele, dass immer wieder eingeforderte Investitionen in die Schule ab 2017 kommen - zuerst mit 2,2 Millionen Euro. Die Beschlussvorlage für den Kreistag listet viel Handlungsbedarf auf: an Fußböden, Fenstern, die Heizung muss ausgetauscht, die Sanitäranlage komplett erneuert werden - brüchige Rohre verursachten laut Kreis die Mehrkosten von 700.000 Euro. Dazu sollen die Fachkabinette Biologie, Chemie, Kunst sowie das Lehrerzimmer erweitert werden - derzeit schränke Platznot den Unterrichtsbetrieb ein, räumt der Kreis ein. Nun soll der Bau in den Kreishaushalt 2019/20, mit Förderung 40 Prozent und Eigenmittelbedarf 1,74 Millionen Euro. Ausgegeben wird 2017/18 135.000 Euro für Ausstattung, inklusive der Außenstelle Klingenthal.

Aus Kreis-Sicht fällt das Gymnasium raus, weil die Stadt eine Bedingung des Kreistagsbeschlusses vom 21. April nicht erfüllte - Abschluss einer Vereinbarung zur Übernahme der Trägerschaft. "Es stellt sich die Frage, warum die langbekannte Sachlage nie im Stadtrat dargestellt und auf eine gute, einvernehmliche Lösung hingearbeitet wurde", sagt Michael Ballmann, Fraktionschef der Liberalen Unabhängigen Bürger (LuB). Er kritisiert OB Mario Horn (CDU), der einen von LuB und Linken beantragten Stadtratsbeschluss einen Tag vor der Kreistagssitzung abgelehnt hatte. Horns Begründung: Es hätte vom 5. zum 7. Dezember nicht korrekt eingeladen werden können. Ein Eilfall liege nicht vor, so Horn. Falsch, kontert Ballmann: Erst am 30. November hätten die Räte erfahren, dass das Gymnasium rausfällt. Es ergebe sich eine neue Lage, der Eilantrag sei berechtigt.