Oelsnitzer Kunststoffspezialist wächst in rasantem Tempo

Das Traditionsunternehmen GEK gibt mächtig Gas, Mitarbeiter-Zahl und Umsatz wurden binnen weniger Jahre fast verdoppelt. Das schafft neue Herausforderungen.

Von Tino Beyer

erschienen am 14.06.2017



Oelsnitz. Ein Unternehmen brummt: Der Oelsnitzer Kunststoffspezialist GEK - Gesellschaft für Elektrogerätebau und Kunststoffverarbeitung - befindet sich auf der Überholspur. Seit mehreren Jahren legt die Firma mit Sitz Am Jahnteich zweistellige Wachstumsraten hin. Dieses Jahr wird ein Umsatz von neun Millionen Euro erwartet. Im Jahr 2013 waren es noch 4,8 Millionen Euro. Dieses Plus spiegelt sich auch in der Anzahl der Mitarbeiter wieder. Von 50 in 2012/13 kletterte die Anzahl der Beschäftigten auf aktuell 92. "Schritt für Schritt ist das kleine Unternehmen groß geworden. Das Karussell dreht sich ganz schön schnell", sagte Betriebsleiter Volker Dreher anlässlich des Unternehmerstammtisches des Oelsnitzer Gewerbeverbands bei der GEK. Fazit der Teilnehmer nach einem Rundgang: Staunen und Respekt.

Die GEK besteht aus den Unternehmensteilen Werkzeugbau und Kunststofffertigung. Beide Teile laufen Hand in Hand. Die Werkzeuge für die im Spritzgussverfahren hergestellten Kunststoffteile werden im Unternehmen selbst gefertigt - ein Erfolgssystem und Garant für Qualitätsarbeit, wie der Betriebsleiter deutlich macht. "Unser Werkzeugbau ist die Basis für eine gute Produktion", sagt Volker Dreher.

Und diese Produktion läuft auf Hochtouren. Der Ausstoß an Kunststoffteilen ist zuletzt in die Höhe geschnellt. Dreher macht es an einer Zahl deutlich: Wurden im Jahr 2013 520 Tonnen Granulat verarbeitet, so standen im Vorjahr 1650 Tonnen zu Buche. Wichtigster Artikel ist ein Kunststoff-Dämpfer für Waschmaschinen. Das kleine Bauteil gibt den Geräten beim Schleudern einen festen Stand. 25 Millionen Stück pro Jahr verlassen das Werk. Teile für Fahrzeugklimatechnik und -radare gehören ebenfalls zum Produkt-Spektrum und machen ein Viertel der Produktion aus. 18 Kunden werden von der GEK beliefert, wobei vier davon die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Diese Streuung will das Unternehmen unbedingt erhalten.

Das schnelle Wachstum schafft neue Herausforderungen insbesondere im Bereich der Logistik. 14 Sattelzüge verlassen mittlerweile jede Woche das Werk. Ziel sei es, in einem gewachsenen Umfeld Abläufe zu optimieren, so der Betriebsleiter. Mittelfristig will er in diesem Bereich investieren.

Der Unternehmerstammtisch des Gewerbeverbandes fand am Donnerstag zum fünften Mal statt. Ziel ist es, Oelsnitzer Gewerbetreibende und Akteure des öffentlichen Lebens zusammenzubringen und damit einen Impuls zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt und der Region zu setzen.