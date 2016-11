Oelsnitzer Laster-Diebstähle: Polizei geht von einer Bande aus

Nach dem Verschwinden von drei Lkw sprechen die Ermittler von organisierter Kriminalität. Hoffnung auf verwertbare Spuren macht ein weiterer Fall, bei dem die Diebe scheiterten.

Von Tino Beyer

erschienen am 11.11.2016



Oelsnitz/Bad Brambach. Die Lkw-Diebstähle vor zwei Wochen in Oelsnitz ordnet das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen dem Bereich der organisierten Kriminalität zu. Die Ermittler gehen von einer Bande als Täter aus mit Auftraggebern, die im Ausland sitzen. Darüber haben die Ermittler auf Anfrage informiert.

Der Fall wird durch die Sonderkommission (Soko) Kfz bearbeitet, die seit drei Jahren beim LKA ermittelt und sich auf die Fahndung von international agierenden Autodieben spezialisiert hat. Dort stuft man den Oelsnitzer Fall als Bandendiebstahl ein. "Bei der Tatausführung von Bandendiebstählen ist zwingend davon auszugehen, dass mehrere Täter am Tatort agiert haben. Solche Banden sind hierarchisch aufgebaut und gut organisiert", sagt Kathlen Zink, stellvertretende Pressesprecherin des LKA. Sie kennt die Abläufe: "Neben den Auftraggebern im Ausland gibt es die Täter, die die Objekte und Fahrzeuge vorher auskundschafteten; Techniker, die das Fahrzeug aufbrechen und die Fahrzeugelektronik manipulieren und Kurierfahrer, die die Fahrzeuge ins Ausland verschieben." Ermittlungen zu ähnlichen Taten im Bereich sogenannter Doppel-und Mehrfachschläge hätten ergeben, dass es sich um Auftragsdiebstähle handelt. Das Ziel sei die Verwertung der Fahrzeuge und Fahrzeugteile im osteuropäischen Ausland.

Im Zusammenhang mit dem Fall am Reformationstag-Wochenende in Oelsnitz steht eine weitere Straftat, die bislang noch nicht öffentlich bekannt war. In Bad Brambach wurde im gleichen Zeitraum versucht, ebenfalls einen Lkw von einem Firmengelände zu stehlen, ebenfalls ein Fahrzeug der Marke Volvo. Allerdings scheiterten die Diebe - ein Ansatz für die Ermittler. Sprecherin Kathlen Zink: "Möglicherweise steht diese Tat mit den Diebstählen in Oelsnitz in Verbindung. Das angegriffene Fahrzeug wurde umfassend kriminaltechnisch untersucht", erklärt sie. "Wir hoffen, auch durch die Auswertung dieser Spuren neue Ermittlungsansätze zu finden." Zu den laufenden Ermittlungen gibt es aus taktischen Gründen keine Auskunft.

Das Oelsnitzer Industriegebiet Johannisberg war seit Mitte August dreimal als Ort von schweren Diebstählen in den Schlagzeilen. Neben den zwei Zugmaschinen und dem Sattelauflieger, die vor zwei Wochen gestohlen wurden, war bereits Ende August ein Lkw verschwunden. Mitte August hatten Unbekannte die Motorhauben von elf Laster abgeschraubt. Laut LKA gebe es in Sachsen jedoch keinen örtlichen Schwerpunkt derartiger Delikte. Anfang September wurden beispielsweise zwei Lkw mit Sattelauflieger von einem Firmengelände in Elterlein/Erzgebirge gestohlen. Einen Erfolg verbuchten die Ermittler vor drei Wochen. Ein in Gornau geklauter Betonmischer wurde am selben Abend in Prag entdeckt.

Insgesamt sei der Diebstahl von Fahrzeugen im Vogtland rückläufig, so das LKA. 60 Fälle waren im vergangenen Jahr registriert worden.