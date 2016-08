Oelsnitzer bÃ¼ndeln KrÃ¤fte: JubilÃ¤ums-Paket 2017 geschnÃ¼rt

Oelsnitzer bündeln Kräfte: Jubiläums-Paket 2017 geschnürt

Das Julius-Mosen-Gymnasium will an mehreren Festtagen zeigen, dass es ein fester Teil der Stadt ist. Und genau in zwölf Monaten vereinen sich viele am großen Tag des berühmtesten Sohnes der Stadt.

Von Ronny Hager

erschienen am 30.08.2016



Oelsnitz. "Was haben die denn alle mit der Sieben?", fragt Kirchenmusikdirektor Ronald Gruschwitz angesichts eines halben Dutzends an Jubiläen nächstes Jahr in Oelsnitz. Alle hängen mit dem Julius-Mosen- Gymnasium zusammen, und darauf will die Schule im Verein mit vielen Partnern in der Stadt unüberhörbar aufmerksam machen. Denn, da ist sich der Oelsnitzer Kantor mit Gymnasiumsdirektor Frank-Rainer Richter einig: Eine Antwort auf die Frage, was das Leben in Oelsnitz lebenswert macht, heißt auf jeden Fall gute Bildung und Kulturangebote.

Gefeiert wird in Oelsnitz das ganze Schuljahr über. Das Vorspiel liefert das silberne Jubiläum des Schulfördervereins (27. Oktober), bevor es gleich im neuen Jahr richtig losgeht: Der Tag der offenen Tür am 7. Januar eröffnet das Jahr der Jubiläen offiziell: "120 Jahre gymnasiale Ausbildung, 25 Jahre Gymnasium, 20 Jahre Namensgebung", zählt Richter auf. Dazu kommt der 150. Todestag von Dichter Mosen im Oktober - der als gebürtiger Marieneyer durch seine Mutter Sophia Magdalena Eniglein ebenfalls Oelsnitzer Wurzeln hat.

"Etwas schönes rundes" verspricht Direktor Richter für 2017 - mit einer Festwoche als Höhepunkt und Abschluss: Vom 11. bis 15. September soll jeden Tag etwas los sein, verspricht der Schulleiter - mit dem gemeinsamen Auftritt der Musiker des Gymnasiums mit der Jugendkapelle Vintl (Südtirol) als Abschluss.

Die Mosens Brass Band als Aushängeschild des Gymnasium feiert im nächsten Jahr ebenfalls Geburtstag. 40 Jahre besteht sie, und für das Jubiläumskonzert am 10. Juni plant Leiter Ralf Fengler die große Wiedervereinigung mit ehemaligen Mitgliedern. Was schon zum 30-jährigen Bestehen super ankam, soll wiederholt werden: Aktuelle und frühere Musiker spielen zusammen mehrere Titel. Wer in der Vogtlandsporthalle dabei sein will, kann sich unter r.fengler@mosengymnasium.de beim Ensemble-Leiter melden.

Ein Höhepunkt ganz eigener Art wird ein Projekt in der Jakobikirche in einem Jahr, am 24. August. Das Ensemble 1684 aus Leipzig musiziert zusammen mit Laien zum 40o. Geburtstag des in Oelsnitz geborenen Komponisten Johann Rosenmüller - für einen Klangkörper diesen Zuschnitts ist das ein Novum, freut sich Ronald Gruschwitz.

Als Glücksfall sehen sowohl Kirchenmusikdirektor als auch Musiklehrer Fengler das Engagement von Markus Berger vom Ensemble 1684 für Rosenmüller. "Sie praktizieren nicht nur die historische Aufführungspraxis, sondern haben sich Rosenmüller komplett verschrieben. Seine Musik ist gewöhnungsbedürftig, hat eine eigene Harmonik", erklärt Gruschwitz, warum der Vogtländer, der um ein Haar Thomaskantor gewesen wäre, als Bindeglied zwischen Schütz und Bach weitgehend unbekannt blieb. Ralf Fengler überlegt, ob die Zusammenarbeit im Projekt auch in der Schule eine Rolle spielen kann - als Facharbeit oder durch Analyse einzelner Werke. Besonders froh ist er, dass neben großem Chor des Gymnasiums, Brass Band und Musikern der Kirchgemeinde die Oelsnitzer Musikschule mit im Boot ist - mit dem von Torsten Trommer geleiteten Streichorchester. "Die Vernetzung in der Stadt finde ich ganz wichtig", sagt er - so könne geballt gezeigt werden, was Oelsnitz kulturell leisten kann.

Eine große Neuigkeit für viele bringt das Rosenmüller-Jubiläum auch: Lang galt 1619 als Geburtsjahr des Komponisten, ziemlich grob zurückgerechnet von der Inschrift auf dem Grabstein des 1684 verstorbenen Vogtländers. Das ist vorbei: Rosenmüller-Forscher Peter Wollny, Direktor des Leipziger Bach-Archivs, legt sich nun auf ein genaues Datum fest - den 24. August 1617. Ein entsprechender Hinweis fand sich in einem Hochzeitsgedicht, weiß Ronald Gruschwitz. Alle regionalen Veröffentlichungen und die Gedenktafel am Aufgang zur Jakobikirche nennen als Geburtsjahr noch 1619.