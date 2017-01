Oelsnitzer stellt Malereien und Fotos aus

erschienen am 11.01.2017



Werke von Peter Tröger (Mitte) werden seit gestern in der Kultur- und Tourismus-Information im Zoephelschen Haus Oelsnitz ausgestellt. Unter dem Motto "Malings, Krakeleien und geknipste Foddos" zeigt Tröger ein breites Spektrum seiner Landschaftsfotos, die der 67-Jährige noch mit analogen Kameras aufnahm, sowie Kreide, Öl- und Aquarell-Bilder. Wie seine Bilder entstehen, erklärt der ehemalige Kunstlehrer und stellvertretende Vorstand der Oelsnitzer Wandersperken so: "Ich arbeite nicht kontinuierlich, sondern nach Lust und Laune. Ohne Druck entstehen die schönsten Kreationen." Sein letztes Bild (links) bezeichnet er selbst als Krakelei. "Da habe ich einfach mal losgelegt und geschaut, was passiert. Es besteht aus Folie und aus gekrakelten Zeichnungen", erklärte Tröger. Vieles entsteht auch unterwegs. "Wenn ich Wanderausflüge mache, habe ich oft mein Malzeug bei mir. Die Natur ist inspirierend." Bis zum 24. März sind die Werke zu sehen. (cbert)