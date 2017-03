Oma Elfriede fährt als Erste mit

Jungfernfahrt gestern für den Bürgerbus in Bad Elster. Das neue Angebot schließt eine Lücke. Aber noch läuft nicht alles rund.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 08.03.2017



Bad Elster. Elfriede Kleindienst hatte gestern Glück. Sie konnte ihren Schirm in der Tasche lassen, weil der Nieselregen eine Pause einlegte. Als Dieter Heyne mit dem Bürgerbus um die Ecke bog und sich der Haltestelle im Wohngebiet Am Kuhberg näherte, winkte die 83-Jährige ihm schon von Weitem zu - man kennt sich. Elfriede Kleindienst staunte nicht schlecht, dass sie wegen der Jungfernfahrt keine 1,40 Euro entrichten musste, sondern als erster Fahrgast von Dieter Heyne auch noch eine Blume überreicht bekam. "Ach herrje, was mache ich denn jetzt damit? Ich will doch zum Arzt in die Lindenstraße", meinte sie. "Ich nehme sie mit, ihr wird schon nichts passieren." Wie Elfriede Kleindienst denn zum Arzt hätte kommen können ohne Bürgerbus? "Zu Fuß ist das für mich nicht möglich. Wahrscheinlich mit der Diakonie. Aber mit dem Bus geht es auch - eine gute Sache."

Genau das war für den Stadtrat von Bad Elster vor einem halben Jahr der Ansatzpunkt, die Idee vom Modellprojekt Bürgerbus aufzugreifen und gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Vogtland (VVV) und dem Verkehrsbetrieb Plauen zu realisieren: keine weißen Flecken mehr, was die verkehrstechnische Erreichbarkeit betrifft, die durch den VVV nicht abzudecken ist. Bürgerbus also gleich Bürgerfreundlichkeit bedeutet. Der VVV schafft die finanziellen und materiellen Grundlagen, für die Stadt bleibt nur, ehrenamtliche Fahrer für den Bürgerbus zu finden. Aber was heißt "nur". Mit Dieter Heyne, Christian Lange und Joachim Windecker hat bisher ein Trio - was nicht ausreicht - seine Fahrbereitschaft erklärt. Letzterer fällt wegen plötzlicher Krankheit aber für unbestimmte Zeit aus. Als Ersatz hat sich Tom Rudolph angeboten. Bemerkenswert: Er ist Student und stammt aus Chemnitz, hat Verwandte im Vogtland und hörte von ihnen von dem Bürgerbus: "So etwas finde ich gut, möchte es deshalb unterstützen. Eigentlich fahre ich in Adorf, aber wenn in Bad Elster Not am Mann ist..." So wie durch Bad Elster und in die Ortsteile drehte gestern auch ein Bürgerbus in Adorf zum ersten Mal seine Runden. Dort haben sich sechs ehrenamtliche Fahrer gemeldet, weshalb der Pendelverkehr durch die Stadt und in die Ortsteile an drei Wochentagen erfolgen kann.

Die Mitfahr-Resonanz war gestern noch überschaubar. Dass und wie der Bürgerbus verkehrt, muss sich noch herumsprechen - am besten aufgrund eigener Erfahrungen. Positives lässt sich aber schon jetzt mehrfach sagen: zentrale Punkte wie Kurhaus, Alloheim, Wohngebiet Am Kuhberg, Rathaus, Rosengarten, Zentrum, Kliniken - außer Paracelsusklinik und Vogtland-Klinik, weil dort keine Wendemöglichkeit besteht - werden mehrfach direkt angefahren, auch abgelegene Bereiche wie Bärenloh oder der Bahnhof problemlos erreichbar gemacht und mit Mühlhausen und Sohl verbunden. Interessant ist das nicht nur für Einheimische, sondern auch für Gäste. Es zeigte sich allerdings eine Unzulänglichkeit, an der unbedingt gefeilt werden muss: Der Fahrplan ist zu straff angelegt. So ist es gestern passiert, dass der Anschluss der Vogtlandbahn um 8.51 Uhr Richtung Zwickau um vier Minuten verpasst wurde. Heyne: "Das darf künftig auf gar keinen Fall passieren."