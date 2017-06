Paukenschlag in Oelsnitz: Der Hauptamtsleiter wirft hin

Kai Peter verlässt die Stadtverwaltung auf eigenen Wunsch zum 30. Juni. Kämmerer Jens Günther dementiert, dass er als nächster von Bord geht.

Von Ronny Hager

erschienen am 31.05.2017



Oelsnitz. Die Stadtverwaltung Oelsnitz wird von einem weiteren prominenten Abgang erschüttert: Nach der stellvertretenden Kämmerin Kathleen Hager hat nun auch Hauptamtsleiter Kai Peter gekündigt. Der Jurist aus Tirschendorf geht auf eigenen Wunsch zum 30. Juni. Das räumte Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) auf Nachfrage ein. Seit dem 24. Mai wisse er davon. Kai Peter sagte auf Anfrage, er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen habe er eine neue Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst, zum anderen verlasse er viele Kollegen, mit denen er gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet habe: "Das tut schon weh."

Die Personalie Kai Peter hatte Eichigts Bürgermeister Christoph Stölzel (parteilos) am Montagabend in öffentlicher Ratssitzung in der Hundsgrüner Gaststätte Blechnapf verkündet - ein Umstand, der im Rathaus Oelsnitz gar nicht gut ankam. Unterdessen hat Stadtkämmerer Jens Günther auf Nachfrage dementiert, dass er ebenfalls die Stadtverwaltung verlassen will. "Ich bleibe", betonte der Finanzchef im Rathaus. In der Kämmerei gibt es zwei offene Stellen. Für Kathleen Hager, die offiziell mit dem heutigen Tag ausscheidet, wird intern eine Nachfolge gesucht. Horn und Günther erklärten, dass mit ihr das Gespräch gesucht worden sei. Es war zuvor Kritik laut geworden, die Stadt habe die ausgewiesene Expertin nach ihrer schriftlichen Kündigung einen Monat vorfristig ziehen lassen.

Die andere Kämmerei-Personalie macht den Gemeinden Bösenbrunn, Triebel und Eichigt besonders zu schaffen - sie lassen in der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Oelsnitz viele Arbeiten im Rathaus erledigen. "Wir haben keinen richtigen Ansprechpartner mehr", benennt die Triebeler Bürgermeisterin Ilona Groß (parteilos) ein Manko in der Kämmerei. Hintergrund: Für diese zentrale Aufgabe hatte die Stadt nach dem Ruhestand von Mitarbeiterin Petra Strobel ihren langjährigen Rechnungsprüfer Andreas Bauer vorgesehen. Dessen Amt hatte der Stadtrat per Beschluss im Januar 2015 abgeschafft. Bauer wehrte sich dagegen vor Gericht in drei Instanzen erfolgreich. Nun muss er von der Stadt nach deren rechtskräftiger Niederlage wieder als Rechnungsprüfer beschäftigt werden, bestätigte gestern Hannes Schulz, der Hausjurist der Stadtverwaltung.

Das sich immer schneller drehende Personalkarussell macht Triebels Bürgermeisterin Groß schwindelig. "Irgendwo ist da der Wurm drin, irgendwie passt es nicht beim Arbeitsklima", schätzte die erfahrene Kommunalpolitikerin ein. Er sei um den Schlaf gebracht, wenn er an Oelsnitz in der Nacht denke, pflichtet ihr Eichigter Amtskollege Stölzel bei. Zumal sich die Debatten auf alle Mitarbeiter der Verwaltung auswirkten, so Stölzel. "Fast alle machen gute Arbeit. Und Stadtbaumeisterin Kerstin Zollfrank ist fast die einzige, die noch richtig was entscheidet", sagt Stölzel. Horn dementiert, dass ihm Stadträte nichtöffentlich nahelegten, er solle die Vertrauensfrage stellen: "Ich kann mich daran nicht erinnern", sagt der OB.