Pferde, Kutscher und Gäste trotzen Regen

Pfingsten - das heißt Equipage in Bad Elster. Mit Parade, Pas de deux hoch zu Ross, Theater auf dem Rasen und Hindernisrennen. Selbst das Wetter war kein Grund, das spektakuläre Ereignis mit edlen Pferden und historischen Kutschen abzusagen. Mehr als 2000 Besucher dankten es.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 06.06.2017



Bad Elster. Kurz vor sechs begann für Tino Leonhardt der Sonntag und der war alles andere als ein Sonnentag. Beim Blick nach oben zum Himmel wurde es dem 42-jährigen Erlbacher schwummerig: dicke Wolken, aus denen es schüttete, und keine Besserung in Sicht. "Das kann ja heute etwas werden, dachte ich mir. Aber egal, da müssen wir durch." Nein, sie sollte schließlich nicht umsonst gewesen sein, die Mühe. Am Samstag bereits ging es los mit den Vorbereitungen: die Kutschen auf Hochglanz polieren, die Achsen einfetten, Polo und Carino striegeln, ihnen einen Zopf in den Schweif flechten, die Mähnen ordentlich stutzen, das Zaumzeug wienern. "Eigentlich wollte ich am Sonntag nach Bad Elster mit einer neuen Kutsche fahren, aber das habe ich dann doch bleiben lassen."

"Wir haben keine andere Option und keinen Plan B, müssen das einfach durchziehen", gab sich CVG-Marketing-Chef Stephan Seitz in gewohnter Weise kämpferisch. "Von den 20 gemeldeten Teilnehmern haben drei kurzfristig abgesagt. Wir danken allen, die gekommen sind, für ihren Einsatz." Noch einen Zacken optimistischer war Geschäftsführer Florian Merz: Wer ihm süffisant mit "Heute ist königliches Wetter" kam, dem konterte er mit einem "Wahrhaft königlich!" So oder so: Vor dem Kurhaus drängten sich weniger Besucher als gewohnt, alle ausgerüstet mit Regenschirm und festem Schuhwerk, überdachte Plätze waren begehrt.

Bei Sonnenschein hätte sich Göran Schricker aus Oberlosa nicht zügeln müssen. Als Moderator stellte er die Gespanne in aller Kürze vor, erklärte das Notwendigste zu den Pferden, Kutschen und Geschirren. Der Regen klopfte den Takt dazu und begleitete Tino Leonhardt und die anderen Teilnehmer auf die Tour zum Kutscherpicknick ins tschechische Kobaniny/Krugsreuth.

Am Nachmittag schien es, als sei die Sonne erwacht. Wie geplant, konnten Michaela Kunová aus Eger/Cheb ihre Freiheitsdressur, Michelle Fritzsche und Lisa-Marie Jakob aus Oberlosa ein Pas de deux hoch zu Ross vorführen. Die Besucher im Schindelpark kamen aus dem Staunen nicht heraus. Erst recht beim Hindernisrennen, bei dem 12 Stationen zu absolvieren waren, und der "Ehe" zwischen Menschen und Pferden alles abverlangte. Trotz aller Vorsicht wegen des rutschigen Geläufs - Tino Leonhardt ließ sich von seinem Ehrgeiz zwicken: "Die Präsentation war mir nicht so wichtig, aber jetzt will ich es wissen", meinte der Pferdenarr, bevor er den Parcours akribisch abging und dann mit Polo, Carino und seinem Sozius Marco Uebel auf den Kurs ging. Der Erlbacher fuhr rasant und gekonnt, legte eine Spitzenzeit vor, die kaum zu schlagen war. So schien es jedenfalls. Denise Popp aus Rautenkranz und Thomas Voigt-mann waren allerdings um jeweils eine Sekunde schneller. Tino Leonhardt gab sich zwar schweren Herzens geschlagen, aber in ihm grummelte es.

Lange konnte sich der Erlbacher nicht mit seiner Enttäuschung aufhalten, denn auch beim Höhepunkt des Nachmittags, dem Kutschtheater, spielten er und sein Schweres-Warmblut-Gespann eine tragende Rolle. "Geprobt haben wir das vorher nicht, aber wir packen das schon. Wir machen ja nicht das erste Mal mit." Tausendsassa Stephan Seitz brachte die Story "Der Fluch der Stille oder Warum die Musik an der Quelle spielt" zu Papier. Von Anfang bis Ende eine Liebeserklärung an Bad Elster, gespielt von einem guten Dutzend Laiendarstellern, dazu der sensationelle Auftritt eines Waldschrats und eines Gummi-Einhorns.

14. Equipage - Ende gut, alles gut? Unterm Strich schon, wie es Florian Merz anzusehen war. Und was sagte Tino Leonhardt: "Wir haben es geschafft und ich denke, dass die Leute ihren Spaß hatten."

Ergebnisse Präsentation: 1. Platz: Thomas Voigtmann (Hammerbrücke) und Hartmut Jacob (Wohlhausen), 3. Platz: Gerhard Schilbach (Theuma) und Rüdiger Reichelt (Beerheide).

Hindernisfahren: 1. Platz: Denise Popp (Rautenkranz), 2. Platz: Thomas Voigtmann, 3. Platz: Tino Leonhardt (Erlbach).

Kombination: 1. Platz: Thomas Voigtmann, 2. Platz Denise Popp, 3. Platz: Rüdiger Reichelt.