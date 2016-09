Pilzjahr 2016 geht als besonders mager in die Geschichte ein

Eigentlich ist der Herbst die klassische Schwammezeit. Doch nicht in diesem Jahr, wie Pilzexperte Lothar Roth bilanziert. Nur einen Hoffnungsschimmer gibt es noch.

Von Ronny Hager

erschienen am 30.09.2016



Oelsnitz/Klingenthal. Würde der Adorfer Pilzberater Lothar Roth jetzt für eine Schwamme-Mahlzeit in den Wald geschickt, selbst der Experte könnte da kaum etwas liefern. Eine kleine Rotkappe, zwei kleine Milchlinge sind die jüngste Ausbeute. "Ich kann mich nicht an so ein schlechtes Jahr erinnern", sagt der 72-Jährige, der seit fast 45 Jahren Pilzberater ist, aber schon in den 1950-er Jahren mit dem Opa in den Wäldern um die Bad Brambacher Heimat bergeweise Schwamme heimtrug - damals fast nur Steinpilze. Die schlechte Nachricht: Es gibt kaum Anzeichen auf eine späte Schwamme-Schwemme. Nach dem kräftigen Regen am 17./18. August könnte es jetzt losgehen. Aber es bewegt sich kaum was.

Die gute Nachricht: Nach abgesagten Pilzausstellungen unter anderem in Schöneck, Grünbach und Tannenbergsthal ziehen Roth und seine Mitstreiter von der Vogtländischen Arbeitsgemeinschaft Mykologie zwei Schauen durch. Am Sonntag von 10 bis 17 Uhr beim Schwammetag in Magwitz, am Montag mit den gleichen Pilzen von 11 bis 17 Uhr beim Bürgerfest auf dem Oelsnitzer Markt. Grund: Die Arbeitsgemeinschaft hat gut 40 Mitglieder, die im gesamten Vogtland eifrig sammeln. So wird es zwar keine Riesen-Artenvielfalt wie in früheren Jahren, aber es reicht für eine Schau.

Nachdem schon 2015 ein mageres Pilzjahr war, wird es dieses Jahr wohl erneut so sein - nur im Juni, Anfang Juli war es einmal kurz verheißungsvoll. Fehlender Regen machte die Pilztouren zu unergiebigen Ausflügen. "Ich gehe eigentlich jeden Tag in den Wald. Es lohnt sich nicht", sagt Roth. Zwar will er nicht als Pilz-Prophet gelten, hofft auf typische Herbstpilze wie Violetten Rötelritterling oder Lilastiel - doch die weiße Fahne hissen für die Pilzsaison wird der Adorfer erst, wenn Schnee fällt. Aber die Zwischenbilanz ist trübe: Extrem trocken, oft nur alte, überständige und wurmige Exemplare sind das Ergebnis. "Es fehlen wesentlich Täublinge, Milchlinge, von Röhrlingen wie Steinpilzen und Maronern gar nicht zu reden. Hauptsächlich wachsen Pilze auf Streu. Die sammeln die Leute aber nicht", erklärt der Pilzberater.

Das könnte sich aber ändern, sollten sich beliebte Speisepilze länger rar machen. So speichert Holz Wasser länger - und auch Pilze an Bäumen können lecker sein. Appetit darauf machen will der Vogtländische Schwammekalender 2017, der bei "Freie Presse" zu haben ist und speziell zu diesen Pilzarten mit Rezepten aufwartet. Der eine oder andere wird sich womöglich eher auf Zuchtpilze verlegen, sagt Roth, der auch damit liebäugelt, ohne selbst Riesen-Pilzesser zu sein. Da ihn Hilferufe über Pilz-Not auch aus anderen Gegenden erreichen, ist der Adorfer sehr gespannt darauf, was die befreundeten tschechischen Experten bei ihrer Pilzwanderung von Eger auf den Grünberg am 15. Oktober aufzubieten haben. Die Vogtländische Arbeitsgemeinschaft Mykologie lädt am 29. Oktober ab 10 Uhr ins Museum Landwüst - zur öffentlichen Pilzwanderung mit anschließender Schau der Funde des Tages.

Zu haben ist der Vogtländische Schwammekalender für das Jahr 2017 zum Thema Speise- und Giftpilze, die an Holz wachsen, in allen Shops der "Freien Presse" für 5,95 Euro.