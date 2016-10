Planschwitz statt Schönbrunn: Neues Bergwerk an neuer Stelle

In der Region soll ab 2020 wieder Flussspat abgebaut werden. Eine Firma will zehn Millionen Euro investieren, aber nicht am Standort der 1991 geschlossenen Grube. Warum?

Von Ronny Hager

erschienen am 21.10.2016



Planschwitz. Ein völlig überfüllter Oelsnitzer Ratssaal, Bürger, die Informationen einforderten und ihre Sorgen zur Sprache brachten - die geplante Wiederaufnahme des Abbaus von Flussspat in der Lagerstätte Schönbrunn erhitzt die Gemüter. Vor allem die Planschwitzer haben große Bedenken - denn das Bergwerk soll auf Feldern südlich des Ortes und nicht auf der Schönbrunner Seite entstehen. "Planschwitz wird Bergwerksdorf - das ist eine vollkommen neue Situation. Wollen wir das überhaupt? Wir fühlen uns übergangen", sagte Ortsvorsteher Erik Höfer und forderte umgehend eine Einwohnerversammlung im Dorfgasthof. Die soll es geben. "Freie Presse" fasst Aussagen zusammen, die Geschäftsführer Horst Richter und der Technische Leiter André Baumann vom Investor Bergbau Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft Sachsen gegeben haben.

Wann geht's los? Frühestens 2020. Der Investor hofft, noch dieses Jahr den Vertrag zur Grube mit dem Sächsischen Immobilien-Management abzuschließen, der im Auftrag des Freistaates verhandelt. Ein Planfeststellungsverfahren schließt sich an, dann der Aufbau des Bergwerkes bis zur Aufnahme der Förderung.

Warum Planschwitzer Flur? Der Investor will an Spat ran, das gut einen halben Kilometer tief in der Erde liegt. Oberhalb ist abgebaut. Der Höhenunterschied zwischen Einstieg und Abbaustelle muss möglichst gering sein. Ursprünglich wollte die Firma vom bestehenden Steinbruch Bösenbrunn ans Mineral ran. Der damalige Hartsteinwerke-Geschäftsführer sagte Nein. Die Senke auf Planschwitzer Flur liegt deutlich tiefer als das bis 1991 betriebene Bergbaugelände Schönbrunn. Der hier noch erhaltene Zentralschacht soll als zweite Öffnung, Fluchtweg und für die Bewetterung dienen.

Wie läuft der Bergbau ab? Der Arbeitsprozess passiert 500 Meter unter Tage. Zu hören wird sein, wenn Fahrzeuge über die maximal 13 Prozent steile Rampenauffahrt aus dem gleislosen Bergwerk fahren. Die Firma will für den Betrieb über Tage mit 12, 13 Hektar Fläche auskommen. Entstehen sollen Verwaltung, Sozialräume, Lagerhallen für Zwischen- und Endprodukt. In einer 50 Meter langen, 20 bis 30 Meter breiten Halle soll die mechanische Endaufbereitung des Spats geschehen.

Wo rollt der Spat hin? Die Firma will 50.000 bis 60.000 Tonnen pro Jahr produzieren, etwa 100 Tonnen am Tag. Damit käme man mit fünf Lastern aus, sagt Richter. Vom Bergwerk fahren sie über die Straße Planschwitz-Oelsnitz an wenigen Wohnhäusern vorbei Richtung Ortsumgehung Oelsnitz und A 72. Laut Richter werden in Deutschland jährlich 350.000 Tonnen Flussspat verbraucht, aber maximal 30.000 bis 40.000 Tonnen hier produziert. Das in Metallurgie, optischer und chemischer Industrie begehrte Mineral wird oft aus China importiert. Der Weltmarktpreis liegt bei 250 bis 300 Euro pro Tonne bei 98 prozentiger Spat-Konzentration.

Wie lange reicht der Spat? Baumann nannte keine Mengen, geht aber von 25 bis 30 Jahren gesicherte Vorräte in der Lagerstätte Schönbrunn aus. Dann soll in der Umgebung nach Spat geschaut werden. Bei den mit Schönbrunn verbundenen Lagerstätten Bösenbrunn und Grüne Tanne soll geprüft werden, ob der Anbau in größerer Tiefe lohnt.

Wie viele Leute sollen arbeiten? Die Firma rechnet mit 40 bis 60 Arbeitsplätzen direkt vor Ort. Für die Ableitung der Wässer aus der Ende 1997 gefluteten Grube wird eine Ableitung in die Talsperre Pirk geprüft, was deren Wasserqualität verbessern kann, so Richter. Derzeit fließt Grubenwasser in den Triebelbach.

Wer finanziert das? Laut Richter besteht die Gesellschaft aus fünf Gesellschaftern, vier aus Freiberg, einer aus Meuselwitz. Investiert werden sollen 10 Millionen Euro, davon eine Million durch die Gesellschafter. Eine Landesbürgschaft soll beantragt werden, eine Bank aus Sachsen das Vorhaben finanzieren. Richter: "Wir wollen kein Geld aus China."

Wer sind die Macher? Richter und Baumann haben schon die Flussspatgrube Niederschlag im Erzgebirge 2013 wieder erschlossen. Richter, Jahrgang 1938, arbeitete seit 1963 als Geologe im VEB Geologische Forschung und Erkundung Freiberg, seit 1978 als Direktor. Er war ab 1989 letzter Generaldirektor der Wismut.