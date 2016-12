Polizei findet mehr als 50 Cannabispflanzen

erschienen am 16.12.2016



Tannenbergsthal. Mehr als 50 Cannabispflanzen sind von der Polizei am Donnerstagmorgen auf einem Privatgrundstück in Tannenbergsthal gefunden worden. Bei einem Einsatz im Gebiet Pechseifen nahmen die Beamten einen auffälligen Geruch wahr. Dem folgend fanden sie einen massiven, beheizten Schuppen mit den Pflanzen.

Der Schuppen stand auf dem Grundstück eines 39 Jahre alten Mannes. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts auf illegalen Anbau von Betäubungsmitteln ermittelt. Eigentlich hatten die Polizisten in der Gegend wegen eines Einbruchs in einer Garage ermittelt.(fp)