Prozess gegen Sexualstraftäter: Öffentlichkeitsausschluss

erschienen am 06.03.2017



Zwota/Zwickau (dpa/sn) - Der Prozess gegen einen einschlägig vorbestraften Sexualstraftäter am Landgericht Zwickau findet zum großen Teil hinter verschlossenen Türen statt. Die Nebenkläger - die Eltern des Opfers - hatten beantragt, die Öffentlichkeit komplett auszuschließen. Zur Urteilsverkündung ist sie wieder zugelassen. Dem 48 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, eine damals 13-Jährige im Juni 2016 in der Nähe von Zwota (Vogtlandkreis) sexuell missbraucht zu haben.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers ist der Mann bereits wegen verschiedener Sexualdelikte mehrfach vorbestraft. Zuletzt saß er in Bayern 13 Jahre im Gefängnis und war anschließend bis Februar 2015 in Sicherungsverwahrung untergebracht.