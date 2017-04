Raser auf Autobahn fast doppelt so schnell wie erlaubt

erschienen am 28.04.2017



Oelsnitz/Vogtland (dpa/sn) - Der Autobahnpolizei ist im Vogtland ein Fahrer in die Radarfalle gerast, der fast doppelt so schnell war wie erlaubt. Der 53-Jährige wurde am Freitag am Lenkrad eines Sportwagens mit 192 Kilometern pro Stunde geblitzt. Wie die Polizei mitteilte, war die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Bereich des Rasthofes Vogtland Süd für die regelmäßigen Verkehrskontrollen von 130 auf 100 km/h herabgesetzt worden. Der Raser muss nun mit einem Bußgeld von 1000 Euro rechnen. Punkte in Flensburg bleiben dem Temposünder erspart, da er nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt.

Insgesamt hatte die Polizei innerhalb von zwei Stunden die Geschwindigkeit von 1902 Fahrzeugen gemessen. 138 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs, 94 von ihnen überschritten das Tempolimit um mehr als 20 km/h und müssen nun mit Bußgeld und Punkten rechnen.