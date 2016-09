Rathaus zwischen Macht und Ohnmacht in der Innenstadt

Viele kleine Ärgernisse wurden bei einer Begehung des Oelsnitzer Stadtzentrums offenbar. Was angepackt werden soll und wo Lösungen fern sind.

Von Tino Beyer

erschienen am 16.09.2016



Oelsnitz. Alles in Butter in Oelsnitz? Zumindest die Teilnehmerzahl des von der DSU-Fraktion anberaumten Innenstadtrundgangs lässt diesen Schluss zu. Denn neben den Initiatoren war aus den Ratsreihen nur Björn Fläschendräger (Oelsnitzer Bürgerschaft) der Einladung gefolgt. Nichtsdestotrotz: Die Rathaus-Spitze hatte bei der Runde am Mittwoch die eine oder andere neue Information im Gepäck.

Politessen für mehr Sauberkeit: Die Dreckecke Bushaltestelle vorm Rathaus stinkt vielen Oelsnitzern gewaltig. Jetzt will die Stadt dort durchgreifen - mit Politessen. Die sollen dort zur Mittagszeit Präsenz zeigen und insbesondere die Schüler zu mehr Sauberkeit anhalten. Sollte jemand frech reagieren: "Personalien aufnehmen", forderte Christoph Apitz (DSU-Fraktion).

Wenig Handhabe bei maroden Häusern: Die Stadt als zahnloser Tiger? Viel Macht habe sie nicht, Eigentümern von kaputten Häusern auf die Füße zu treten, machte Stadtbaumeisterin Karin Schuberth an einer Problem-Immobilie an der Egerstraße deutlich. Dort würde Ulrich Lupart (AfD, DSU-Fraktion) gern ein Netz vor die Fassade spannen, um den Gehweg wieder freizugeben. Das müsste jedoch der Eigentümer freiwillig tun. Der sei jedoch verstorben, die Erbfolge noch nicht geklärt, so Karin Schuberth. Mit der Absperrung seien die Erben einverstanden. "Wir dürfen nur die geringsten Mittel fordern."

LED-Tafeln gegen Schilderwald: Entlang der Bundesstraße ist ein Wald von Werbeschildern gewachsen. Damit soll bald Schluss sein. Laut OB Mario Horn (CDU) gibt es Überlegungen, zwei LED-Tafeln aufzustellen: an der Talsperrenstraße und der Einmündung Egerstraße. Die Tafeln sollten beispielsweise auf Veranstaltungen in der Innenstadt oder Schloss Voigtsberg hinweisen.

Sand gegen Pflaster-Fugen: Für Absatzschuhe und gehbehinderte Menschen ist der Oelsnitzer Markt eine Zumutung. Daumendicke Fugen klaffen zwischen den Pflastersteinen. Verbesserung soll es im Frühjahr geben. Dann wird der Markt wieder "eingesandet".

Verhüllungs-Idee für Abriss- Lücke: An der Ecke Egerstraße/ Dr.-Külz-Straße klafft eine Baulücke, seitdem dort ein Haus abgerissen wurde. Eine Neugestaltung der Giebel erfolgte bislang nicht. Und zwingen kann das Rathaus die Eigentümer nicht. Was tun? Es gibt die Idee, die Ecke zu verhüllen. Ulrich Lupart will entlang des Fußweges bedruckte Folien spannen - vier Meter hoch, etwa mit Voigtsberg-Motiv. Weiterer Vorschlag: Den Giebel putzen und die Kosten mit Werbung refinanzieren.

Blumen gegen Markt-Tristesse: Bei der Forderung nach mehr Blumen für den Markt will die Stadtverwaltung mit gutem Beispiel vorangehen. Nächstes Jahr sollen je sechs Fenster links und rechts vom Mittelturm mit Blumenkästen bestückt werden. Gießen will die Rathaus- Belegschaft selbst.