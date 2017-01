Region in der Randlage auf dem langen Weg zum Miteinander

Zwischen den Partnern Klingenthal und Graslitz/ Kraslice gibt es viel gelebte Normalität. Dennoch fehlen Ideen, wie eine Bestandsaufnahme zeigt.

Von Thorald Meisel

erschienen am 03.01.2017



Klingenthal. Wer aus dem Vogtland am Sonntagabend zum Feuerwerk nach Graslitz/Kraslice unterwegs war, fuhr am Grenzübergang Graslitzer Straße an zwei Tafeln vorbei. Rechts die Reste des grenzüberschreitenden Bergbau-Lehrpfades, der einst über die Beschäftigungs- gesellschaft angelegt worden war, links die Tafeln für das "Grenzenlose Wandern". Das Projekt war 2010 vom Handel-, Gewerbe- und Tourismusverein Klingenthal/Zwota ins Leben gerufen worden - das bislang letzte grenzüberschreitende Vor- haben im Tourismusbereich.

Es entwickelt sich zu einer Tradition, dass Graslitz/Kraslice und Klingenthal am Abend des 1. Januar gemeinsam das neue Jahr begrüßen. Auch diesmal waren viele Vogtländer in die tschechische Grenzstadt gekommen, um das gut zehnminütige Spektakel zu erleben.

Gegenüber dem Vorjahr war auf das Nachmittagsprogramm ebenso verzichtet worden, wie auf Ansprachen. Die Neujahrsgrüße der Bürgermeister liefen per Video. "Das war diesmal vor dem Weihnachtsfest aufgezeichnet worden", sagte Klingenthals Stadtoberhaupt Thomas Hennig (CDU), der sich in seiner Neujahrsbotschaft für den Ausbau der Städtepartnerschaft aussprach.

Vieles an der deutsch-tschechischen Grenze ist inzwischen Normalität. Zahlreiche tschechische Arbeitnehmer pendeln täglich über Klingenthal zu ihren Arbeitsstellen im Vogtland, die Klingenthaler Märkte haben einen festen tschechischen Kundenstamm. Es gibt den deutsch-tschechischen Kindergarten "Haus Sonnenschein", der zudem enge Kontakte nach Graslitz/ Kraslice unterhält.

Auch für die Klingenthaler Feuerwehr ist die Zusammenarbeit über die Grenze hinweg Normalität. Mitglieder der Berufsfeuerwehr der tschechischen Nachbarstadt waren gekommen, als kurz vor dem Weihnachtsfest die Klingenthaler Wehr den neuen Gerätewagen Logistik 2 offiziell übernahm - ein Fahrzeug im Wert von rund 255.000 Euro.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Wehren bei Bränden und in Katastrophenfällen war im November 2011 per Vertrag vertieft worden. Bereits sechs Monate später gab es den ersten Ernstfall, als es im April 2012 auf dem tschechischen Grenzmarkt brannte. Im Mai vergangenen Jahres halfen die Klingenthaler beim Löschen eines Waldbrandes bei Rothau/Rotava.

Ein Projekt kommt dagegen überhaupt nicht voran. Im Mai 2009 hatte sich auf einem Europatag in Zwota eine Mikroregion mit Klingenthal, Zwota, Morgenröthe-Rautenkranz und Tannenbergsthal auf deutscher sowie Graslitz/Kraslice, Schwaderbach/Bublava und Silberbach/Stříbrna auf tschechischer Seite der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Grund für die angestrebte Zusammenarbeit lag auf der Hand: Statt zwei Randgebieten ein Zentrum, von dem beide Seiten einen Nutzen hätten. "Zukunftswerkstatt - Lebensqualität durch grenzüberschreitende Kooperation" hieß das erste Vorhaben, das angepackt werden sollte. Angedacht war die Vernetzung von Aktivitäten bei Tourismus, Kultur, Sport und Bildung. Aus den Fördertöpfen der EU sollten damals 230.000 Euro fließen. Das Warum des Scheiterns hat bislang niemand ernsthaft hinterfragt.

Das 2016 begangene 45-jährige Jubiläum der Partnerschaft sollte der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Klingenthal und Graslitz/Kraslice neue Impulse geben. Das größte Problem scheint jedoch die regelmäßige Kommunikation darzustellen. In Graslitz/Kraslice soll jetzt das Vorhaben einer Eishalle wieder auf der Tagesordnung stehen - ein Thema, bei dem man in Klingenthal hellhörig wird. Bürgermeister Hennig hat mehrfach die Anregung gegeben, dass sich beide Stadtparlamente zusammensetzen - zum Kennenlernen und um sich auszutauschen, welche Vorhaben es beiderseits der Grenze gibt und wo man Kräfte bündeln könnte. Sein Angebot steht auch für 2017.