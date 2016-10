Reifenpanne lÃ¤sst Autodieb auffliegen

Reifenpanne lässt Autodieb auffliegen

erschienen am 05.10.2016



Schöneck. Eine Reifenpanne hat am Mittwochvormittag die Diebestour eines 22-jährigen Polen im oberen Vogtland beendet. Wie die Polizei informiert, war der junge Mann in Schöneck mit einem Audi A4 liegen geblieben. Ein Bürger gab ihm den Hinweis auf eine nah gelegene Autowerkstatt, schöpfte dabei jedoch Verdacht, dass möglicherweise etwas faul sei. "Es war ihm ungewöhnlich vorgekommen, dass ein junger Pole mit einem Audi mit deutschen Kennzeichen im grenznahen Gebiet unterwegs ist", so Polizeisprecher Oliver Wurdak.

Der Verdacht erhärtete sich. Bei der Überprüfung des Kennzeichens stellte die Polizei fest, dass das Fahrzeug in der Nacht in Hessen gestohlen worden war. Um 9.40 Uhr wurde der 22-jährige mutmaßliche Autodiebe vorläufig festgenommen und mit auf das Plauener Polizeirevier genommen. Den gestohlenen Audi ließ die Polizei ebenfalls abschleppen, wie Wurdak informierte. (tb)