Reinhold-Becker-Haus: Adorfer suchen Lösung für Sorgenkind

Das fast 250 Jahre alte Gebäude am Markt ist für Musik- wie Stadtgeschichte wichtig, aber ungenutzt und stark sanierungsbedürftig. Was wird damit?

Von Ronny Hager

erschienen am 24.02.2017



Adorf. Wenn dem Gürther Architekten und Denkmalschützer Benno Kolbe ein Wort in die Nase fährt, dann wird er unerbittlich. Etwa, wenn das Wort Schandfleck heißt. So wurde kürzlich in der "Freien Presse" das Reinhold-Becker-Haus am Adorfer Markt bezeichnet. Damit mache man es sich schlicht zu leicht, sagt Kolbe. Im Haus wurde der bedeutende Komponist und Chorleiter Reinhold Becker geboren. An der Stelle waren die Adorfer Orgelbauer daheim, im Vorgängerbau kam der berühmteste Adorfer, der Musiker Johann Caspar Kerll, zur Welt. "Freie Presse" fragte Adorfer Akteure: Was wird aus dem Haus?

Der Architekt: Laut Benno Kolbe (82) haben die Fassade und das Erdgeschoss mit seinen gewölbten Stuckdecken stark gelitten. Dagegen sei das Obergeschoss nur abgewohnt und vor allem der Dachstuhl in Top-Zustand, sagt er. Da ist was draus zu machen, ist er überzeugt. Als Wohnhaus mit Büroräumen etwa. Kolbe liebäugelt damit, das Haus deutschlandweit im Internet anzubieten. Seine Devise lautet: "Machen wir das Haus über unsere engen Grenzen hinaus bekannt".

Der Forscher: Der Adorfer Bäckermeister Johannes Wolff (59) ist seit 45 Jahren mit Akribie der Adorfer Orgelbauer-Familie Trampeli auf der Spur. Sie besaß das Haus lange. Wolff hat eine riesige Trampeli-Privatsammlung zusammengetragen - ein Haus, sie zu zeigen, es wäre sein Traum. Zumal sich viel daran anschließen lässt - bis zu Goethe. Dass dieser 1795 im Haus war, ist verbürgt. Ein Anfang wäre, das Haus am Tag des offenen Denkmals am 10. September erstmals zu öffnen, so Wolff. Die Adorfer sollten sehen, was das Haus zu bieten hat - und das sei mehr als die kaputte Fassade.

Der Bürgermeister: Die Stadt ist Eigentümer des Hauses. Doch Ideen für eine Nutzung zerschlugen sich. "Wir haben derzeit aber keine Verwendung dafür. Es braucht ein tragfähiges Konzept", erklärt Bürgermeister Rico Schmidt (SPD). Dafür erhofft sich die Kommune Zuarbeiten, sieht sie sich doch in der Pflicht, das Haus zu erhalten. Einer Öffnung am Tag des offenen Denkmals steht Schmidt aufgeschlossen gegenüber: "Wir sind da dran, ob es die Möglichkeit gibt. Vielleicht klappt es ja."

Die Kirche: "Als Kirchgemeinde würden wir eine Sanierung des Reinhold-Becker-Hauses sehr begrüßen. Zum einen, weil es schon rein optisch unmittelbar neben der Kirche erfreulich wäre, zum anderen, weil wir eine weitere Belebung des Marktbereiches gut fänden", sagt Carsten Ficker, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstandes der evangelisch-lutherischen Michaelis-Kirchgemeinde. Für die Nutzung durch die Gemeinde bestehe aber kein Bedarf, betont er. "Wir haben ja mit dem Pfarrhaus samt Garten ein ähnlich gestricktes Gebäude vor Ort. Auch sind wir finanziell und kräftemäßig mit der Er- und Unterhaltung von Kirche und Pfarrhaus mehr als ausgelastet", so Ficker.

Der Musikverein: "Phantastisch" fände die Chefin des Vereins Klassische Musik Adorf, Christine Süßdorf, einen Erhalt des Hauses. Aber für sie stellen sich viele Fragen: Wer wird der Träger? Wer baut es? Wer übernimmt es? Dass der kleine Verein mit wenigen Mitgliedern sich diese Riesenaufgabe auflädt, sei aber nicht vorstellbar. Der Klassik-Verein organisiert viele Konzerte, knüpft Netzwerke - vor allem Christine und Ernst Süßdorf. "Der Verein steht und fällt mit uns", sagt die Chefin.

Der Chor: Immer wieder hat der Adorfer Männergesangsverein Reinhold Becker den Erhalt des Hauses angemahnt, in dem die Wiege ihres Namenspaten stand. "Wir sind geradezu verpflichtet und aufgefordert, Historie zu bewahren, kulturelles Erbe zu pflegen und weiter zu vermitteln", erklärt 2014 der langjährige Chorleiter Karl Skovgaard-Sörensen. Er liebäugelte mit dem Einzug der städtischen Musikschule. Diese Variante ist inzwischen vom Tisch.