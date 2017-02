Ringen um Standort der Adorfer Musikschule

Die Stadträte müssen in einer Sondersitzung entscheiden. Zuvor schenkten sich die Befürworter und Gegner eines Umzugs in die Fronfeste nichts.

Von Ronny Hager

erschienen am 08.02.2017



Adorf. Das wird knifflig: Die Stadträte von Adorf werden voraussichtlich noch diesen Monat in einer Sondersitzung entscheiden, in welchem Haus sich künftig die kommunale Musikschule befindet. Den eigentlich für Montagabend vorgesehenen Beschluss nahm Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) kurzfristig von der Tagesordnung. Stattdessen erhielten die Geschäftsführerin der städtischen Wohnungsgesellschaft, Kati Stein, und Musikschulleiter Michael Hiller die Gelegenheit, ihre Position in einem jeweils viertelstündigen Infobericht vorzustellen. Die Räte sollen das auf sich wirken lassen, in einer erneuten Sitzung diskutieren und entscheiden, so Schmidt.

Kati Stein warb dafür, dass die Musikschule in eine eigene Etage in die Fronfeste, das frühere Stadtgefängnis, einzieht. Der städtische Vermieter will das inzwischen denkmalgeschützte und so vor Abriss bewahrte Gebäude in ein Haus der Musik mit Band-Proberäumen und Kulturtreff mit der Stadt Asch umbauen. Ein ehrgeiziges Vorhaben, das mit Glasvorbau, dem rückwärtigen zweistöckigen Anbau sowie Außenanlagen inzwischen auf Gesamtkosten von 951.000 Euro beziffert wird. Für das Haus gibt es inzwischen fünf Planungsentwürfe - der aktuelle sieht für die Musikschule insgesamt 260 Quadratmeter Fläche vor. Räume in alleiniger Nutzung für die Musikschule, flexible Unterrichtszeiten und eine Gesamtlösung für ein kommunales Gebäude warf Kati Stein in die Waagschale. Der Vermieter selbst habe bei dem Haus in zentraler Lage an der Johannisstraße nicht die Eurozeichen in den Augen. "Wir machen mit dem Objekt niemals Gewinn. Wer das glaubt, ist betriebswirtschaftlich auf dem Holzweg. Was hier nicht geht, sind drei Meter hohe Räume und eine zweite Aula, das wollten wir nie. Die Lösung wird immer ein Kompromiss sein", plädierte Kati Stein, dass sich die Musikschule damit anfreundet.

Damit tut sich Michael Hiller aus mehreren Gründen schwer. Die Räume zu klein, zu niedrig, eventuell Probleme mit Raumfeuchte, Sorgen mit der Akustik sieht der erfahrene Musiklehrer, bei allem Charme, den eigene Räume hätten. Ein Kernpunkt von Hillers Kritik ist der Veranstaltungsraum im Erdgeschoss. Er reiche für die großen Konzerte der Musikschule nicht, sei verwinkelt - Rundbögen und nahe beieinander stehende tragende Wände seien akustisch eher ein Nachteil. Sein Urteil über die Fronfeste: "Ein passabler Jugendclub. Aber Musikschule geht anders." Hiller plädierte dafür, dass die Musikschule dauerhaft in schulischem Umfeld angesiedelt ist.

Hillers Anmerkung "einmal richtig klotzen statt kleckern" trieb Rico Schmidt zur Nachfrage, was er meine. "Auch wenn es einmal wehtut, habe ich die nächsten 50 Jahre Ruhe", so Hiller, der von einem Anbau an die Zentralschule träumt, einen Neubau nicht ausschließen wollte. Zuvor hatte sich Hiller nicht klar geäußert, ob er das Nutzen der Zentralschulräume wie bisher als Dauerlösung für die Musikschule sieht.