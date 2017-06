Sachsenhof will russische Patienten nach Bad Elster holen

Das Fachklinikum im Kurort streckt zum 25-jährigen Bestehen seine Fühler in Richtung Osteuropa aus. Ein erster konkreter Schritt ist gemacht.

Von Tino Beyer

erschienen am 07.06.2017



Bad Elster. Das Fachklinikum Sachsenhof in Bad Elster will vom boomenden russischen Gesundheitstourismus profitieren und künftig auch Patienten aus Russland behandeln. Dazu wurde ein entsprechender Vertrag mit einer Moskauer Agentur geschlossen, wie Klinikdirektor Dr. Jörg Richter gestern gegenüber "Freie Presse" sagte. Auch auf dem tschechischen Markt will der Sachsenhof aktiv werden. Gespräche würden derzeit geführt. Richters Ziel ist es, binnen drei Jahren erste Erfolge vorzuweisen. Der Einstieg ins Auslandsgeschäft sei ein Pflänzchen, das man gießen müsse. "Fünf Patienten pro Monat, das wäre eine schöne Größe", so Richters Ziel für den Start.

Dass entsprechende Pläne aufgehen können, hat Richter - seit Anfang des Jahres Chef in Bad Elster - selbst erlebt. Der frühere Leiter einer Klinik im Osterzgebirge knüpfte an seiner alten Wirkungsstätte bereits Kontakte in Richtung Osteuropa, besuchte Workshops in Moskau. "Ich bin den Weg schon einmal gegangen, konnte Erfahrungen sammeln und Kontakte knüpfen." Was er dabei lernte: Für Aufenthalte im Zeichen der Gesundheit steuern Russen vier Länder an: die Schweiz, Österreich, Israel und Deutschland. Und weil es die Osteuropäer ohnehin gern nach Dresden zieht, so rechnet er sich mit entsprechenden Gesundheitsangeboten in Bad Elster gute Chancen auf Erfolg aus. Anders als in süddeutschen Kurorten, die auch um arabische Gäste buhlen, spiele das Auslandsgeschäft in Bad Elster bislang noch keine Rolle. "Wir müssen aber neue Wege gehen, sonst können wir uns nicht entwickeln", sagt der Klinikdirektor. Er spricht dabei nicht nur für den Sachsenhof, sondern auch für die ebenfalls zur Celenus-Gruppe gehörende Elsteraner Dekimed-Klinik, die Richter als Geschäftsbereichsleiter Mitteldeutschland bei Celenus ebenfalls mit im Blick hat.

Der Sachsenhof mit seinen 240 Betten verfügt derzeit über eine Auslastung von 83 Prozent. Das Ziel seien 90 Prozent, so Jörg Richter. Rund 4500 Patienten werden pro Jahr im Sachsenhof betreut. Schwerpunkte sind orthopädische und kardiologische Erkrankungen. Rund 120 Mitarbeiter sind im traditionsreichen Haus beschäftigt.