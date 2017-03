Sanierung im Jahr 2019: Bundesstraße 92 für zwei Jahre dicht

erschienen am 28.03.2017



Oelsnitz/V. Die B 92, wichtigste Zufahrtsstraße ins oberen Vogtland, soll im Jahr 2019 für zwei Jahre gesperrt werden. Darüber wurde bei einer Bürgerversammlung in Oelsnitz informiert.

Ein 1,8 Kilometer langer Abschnitt vor dem Ortsausgang Oelsnitz in Richtung Adorf soll neu gebaut werden. 23 Monate Bauzeit sind dafür veranschlagt. Unter halbseitiger Sperrung würden sich die Arbeiten fünf Jahre hinziehen, informierten Vertreter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr. Alarmiert zeigten sich Anlieger der Umleitungs- und Ausweichstrecken. Diese Straßen befinden sich zum Teil in einem schlechten Zustand und verfügen über keine Gehwege. Das Verkehrsaufkommen einer Bundesstraße würde zum Sicherheitsrisiko, so der Tenor. (tb)