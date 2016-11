Schauspieler Jan Josef Liefers Ehrenkünstler in Bad Elster

erschienen am 27.11.2016



Bad Elster (dpa/sn) - Schauspieler und Musiker Jan Josef Liefers («Tatort») ist zum Ehrenkünstler des König Albert Theaters Bad Elster (Vogtland) ernannt worden. Die Urkunde wurde dem gebürtigen Dresdner am Samstag bei seinem Konzert in dem Haus überreicht. Mit dem Auftritt seiner Band zum Auftakt des Winterkulturfestivals habe er die Chursächsischen Winterträume «grandios bereichert» und die ganze Musik- und Wintersportregion beschenkt, sagte Bürgermeister Olaf Schlott. Der 52-Jährige kommt in einen illustren Kreis: Zu den bisherigen Ehrenkünstlern gehören Johannes Heesters, Rolf Hoppe, Wolfgang Stumph, Hugo Strasser, Max Raabe, Midori, Jan Vogler, Ute Lemper und Nike Wagner.