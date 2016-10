Schenkung von Instrumenten befeuert Museums-Projekt

Aus dem einmaligen Fundus der früheren Fachschule für Instrumentenbau bekommt die Stadt Graslitz/Kraslice knapp 300 Instrumente - und nimmt eine alte Idee wieder auf.

Von Thorald Meisel

erschienen am 13.10.2016



Graslitz/Kraslice. Erneut geht die westböhmische Stadt Graslitz/Kraslice die Idee eines eigenen Musikinstrumenten-Museums an. Wie die Zeitung "Sokolovsky Denik" berichtet, erhält die Stadt vom Karlsbader Kreis aus dem Fundus der ehemaligen Fachschule für Instrumentenbau 296 Instrumente, darunter zahlreiche Unikate. Die Sammlung soll nach den Worten des stellvertretenden Bürgermeisters Miloslav Posledny der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die Stadt will dazu ein leerstehendes Gebäude im Stadtzentrum erwerben und entsprechend ausbauen.

Das Projekt eines Instrumentenmuseums ist nicht neu. Bereits 2011 hatte der damalige stellvertretende Bürgermeister Otakar Mika gegenüber "Freie Presse" davon gesprochen, dass eine Eröffnung der Ausstellung für 2014 geplant sei, passend zum 150. Gründungsjubiläum der Graslitzer Fachschule. Die Finanzierung sollte durch die Stadt, das Kulturministerium und den Karlsbader Kreis erfolgen, auch Fördertöpfe der EU und der Euregio Egrensis wollte man nutzen. Allein, bislang blieben alle Projekte ein Vision.

Als der inzwischen verstorbene Lehrer František Mareška 1982 der "Freien Presse" einen Blick in die Ausstellung gewährt, umfasste die Sammlung noch rund 700 Instrumente. Vor fünf Jahren waren es noch rund 400, vor allem historische Blech- und Holzblasinstrumente. Eingelagert sind sie in einem zum Magazin umfunktionierten Klassenraum der ehemaligen Fachschule. In deren Treppenhaus sind bis heute die Tafeln erhalten, die verkünden, dass das 1902 eingeweihte Gebäude in der Regierungszeit des österreichischen Kaisers Franz Josef I. (1830-1916) errichtet wurde. Verantwortlich dafür war ein Komitee unter Leitung von Bürgermeister Anton Gerstner, dem mit Daniel Kohler, A. R. Breinl, K. A. Hüttl, Johann Fuchs, Franz Ludwig und A. R. Stowasser namhafte Fabrikanten der Stadt angehörten.

"Ein Problem ist, dass die Sammlung geteilt wurde. Ein Teil gehört der Firma Amati, der andere dem Karlsbader Kreis als letztem Träger der Fachschule", hatte Mika damals gesagt. Amati hatte einen Teil der Sammlung beansprucht, elf Instrumente befinden sich im Museum Falkenau/Sokolov.

Das alte Graslitz war Mitte des 17. Jahrhunderts Ausgangspunkt für die Entstehung des sächsisch-böhmischen Musikwinkels, zu dessen Kern auch Schönbach/Luby sowie Markneukirchen, Klingenthal, Schöneck, Erlbach, Adorf und Zwota gehören.

Museen, die sich mit dem Musikinstrumentenbau beschäftigen, befinden sich bislang nur auf deutscher Seite der Grenze. Neben Graslitz/Kraslice, das heute für den Bau von Metallblasinstrumenten bekannt ist, gibt es auch Museumspläne in Schönbach/Luby. Dort will man die Tradition des Geigenbaus lebendig halten.