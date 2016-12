Schlamm auf Bornkinnelmarkt heizt Standortdiskussion an

Klingenthal zahlt jährlich viel Geld für die Sanierung der Parkanlage. Die Alternative eines Umzugs auf den Marktplatz fand bislang keine Zustimmung.

Von Thorald Meisel

erschienen am 16.12.2016



Klingenthal. Geärgert haben sich am Wochenende scheinbar viele Klingenthaler über den schlammigen Boden beim Bornkinnelmarkt, angesprochen wurde das Thema am Mittwoch zur Bürgerfragestunde des Stadtrats von Lisa Petzold. Ihre Fragen: "Was will die Stadt tun?"

Das Thema sei gleich am Montagfrüh in der Dienstberatung diskutiert worden, sagte Bürgermeister Thomas Hennig (CDU). "Es muss dort was gemacht werden", stimmte er zu. Mit Kies sei aus seiner Sicht nichts mehr zu machen. Allein in diesem Jahr seien rund 5000 Euro investiert worden. Er plädiert für ein Pflastern, zunächst im Bereich vor dem Musikpavillon. Das könnte in den ein, zwei Jahren der Bauhof übernehmen. Die Kosten würden sich auf etwa 50.000 Euro belaufen.

Die Diskussion um den Standort des Bornkinnelmarktes wiederholt sich inzwischen jährlich. Schon 2013, im ersten Jahr seiner Amtszeit, hatte Bürgermeister Hennig die Idee, künftig den Marktplatz zu nutzen. "Damit kam ich aber gar nicht gut an", hatte er im Dezember 2014 gesagt. Wie schon 2013 hatte damals Regen für einen schlammigen Untergrund gesorgt, die Standortdiskussion flammte erneut auf.

Ideal ist das Parkgelände am Musikpavillon nur bei kalter und trockener Witterung. Regen ist dort ebenso ungünstig wie Schnee: "Wenn nasser Schnee auf den Bäumen liegt, müssen wir aufpassen, dass keine Gefahren durch herunterfallende Äste bestehen", hatte Hennig damals deutlich gemacht.

Seine Vorstellung war, die Buden kreisförmig auf dem Marktplatz aufzustellen, dazu eine Bühne für die Auftritte der Kindergärten, Musikgruppen und Orchester. Der Marktplatz war 2004 über das Projekt "Ab in die Mitte" zur Belebung der Innenstadt neu gestaltet worden. Durch den Wochenmarkt ist dort auch alles vorhanden, was an Energieträgern benötigt wird. Mit Rathaus und Rundkirche im Hintergrund, der Pyramide, dem fahrbaren Krippenspiel und der in diesem Jahr erstmals gut geschmückten Weihnachtsfichte wäre ein entsprechendes Ambiente vorhanden.

Die Idee mit dem Bornkinnelmarkt auf dem Marktplatz hat auch einen finanziellen Aspekt. Die Stadt investierte allein nach der Veranstaltung im Dezember 2013 mehr als 6000 Euro in die Pflege der Parkanlage. Der größte Teil des Geldes stammte aus der Sanierungsabgabe, die von den Bürgern im früheren Sanierungsgebietes "Nördliches Stadtzentrum" entrichtet werden musste. Ein Jahr später machte sich erneut die Sanierung der Wege und Rasenflächen notwendig.

Abgelehnt wurde die Idee vom Bornkinnelmarkt auf dem Marktplatz scheinbar von zahlreichen Händlern. Das hatte Carsten Förster gesagt, der von 2004 bis 2015 Vorsitzender des Handel-, Gewerbe- und Tourismusvereins Klingenthal/ Zwota war. "Man sollte auf jeden Fall die Händler in die Diskussion einbeziehen", so sein Standpunkt. Bislang war aber mit dem Ende der Adventszeit auch stets die Diskussion um den Bornkinnelmarkt beendet.

Ein echtes Problem für viele Händler und Standbetreiber auf dem Bornkinnelmarkt stellt der Zustand der hölzernen Verkaufsbuden dar. Die sind längst sichtbar in die Jahre gekommen. Durch den Bauhof wurden inzwischen bei gut einem halben Dutzend Buden die Dächer wieder dicht gemacht.