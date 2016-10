Schlittenhunderennen ohne Kufen

erschienen am 13.10.2016



Schöneck (dpa/sn) - Die Organisatoren des Schlittenhunderennens in Schöneck (Vogtland) haben sich dem Wetter angepasst: Für die Wettkämpfe am Wochenende müssen erstmals keine Kufen gewachst werden, denn sie finden auf Rädern statt. Das sei eine Alternative, nachdem die Rennen in den letzten vier Wintern wegen Schneemangels ausfielen, sagte Bernd Ebert am Donnerstag. Die Teilnehmer beim «Vogtland Trail 2016» seien nun zu Fuß, mit Wagen, Mountainbike und Roller über eine Leine mit den Vierbeinern verbunden, wenn es über sechs oder acht Kilometer geht.

Die Schönecker richten seit 1993 gemeinsam mit dem Fränkischen Schlittenhunde Sportclub (FSSC) Rennen im Vogtland aus, darunter Deutsche Meisterschaften und Europa-Meisterschaften.

Bisher kamen je bis zu 120 Teilnehmer und 10 000 Zuschauer. Auf die für Schöneck charakteristischen Rennen über 40 Kilometer mussten sie in jüngster Zeit am Ende verzichten. «Die waren wegen der milden Winter nicht mehr zu stemmen», erklärte Ebert. Nun wollen sich die Organisatoren vom Schnee unabhängig machen; denn selbst im 700 Meter hoch gelegenen Wintersportgebiet Schöneck ist die kalte Jahreszeit milder geworden.