Schönes Schöneck: Womit die Stadt in Zukunft punkten will

Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) startet in ihre zweite Amtszeit - und das mit mehreren großen Investitionen.

Von Thorald Meisel

erschienen am 29.11.2016



Schöneck. Rund 3300 Einwohner zählt Schöneck, davon leben rund 1000 in den Ortsteilen. "Wir sind zwar ein Standort mit relativ wenigen Einwohnern, aber mit einer für das Vogtland interessanten zentralen Lage", sagt Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU). Ihr Start in die zweite Amtszeit ist mit großen Investitionen verbunden.

Skiwelt: Rund 300.000 Euro flossen in die Modernisierung der Beschneiungstechnik der vor zehn Jahren eingeweihten Skiwelt. Mit der Investition soll es möglich sein, die fünf Pisten mit 2,4 Kilometern Abfahrten innerhalb einer Woche künstlich zu beschneien. Bereits 2014 hatte Schöneck rund 900.000 in die Sommernutzung des Areals als Bikewelt investiert.

Gymnasium: Mit Schuljahres- beginn 2017/18 wird es in Schöneck, beginnend mit einer 11. Klasse, ein Evangelisches berufliches Gymnasium unter Trägerschaft des Obervogtländischen Vereins für Innere Mission Marienstift (OVV) mit Sitz in Oelsnitz geben, Fachrichtungen Gesundheit und Soziales sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Der OVV wird etwa vier Millionen Euro investieren, die Stadt etwa zwei Millionen in eine zweite Turnhalle. "Der Bedarf für ein solches berufliches Gymnasium ist ebenso da, ebenso für die Turnhalle. Ich glaube nicht, dass die neuen Einrichtung den Gymnasien in Markneukirchen, Oelsnitz und Klingenthal Abbruch tut", macht die Bürgermeisterin deutlich.

Jugendherberge: Rund 7,3 Millionen Euro fließen in den Neubau der Jugendherberge als Outdoor-Erlebnis-Einrichtung. Es ist das größte Projekt des Landesverbandes seit dessen Neugründung 1990. Zehn Jahre haben die Schönecker darum gekämpft, die Vorarbeiten begannen bereits unter Suplies Amtsvorgänger Rolf Keil, dem heutigen Landrat des Vogtlandkreises. "Von einer solchen Einrichtung profitiert nicht nur unsere Stadt, sondern die ganze Region", ist Isa Suplie überzeugt.

Schlittenhunderennen: Nach mehreren witterungsbedingten Ausfällen im Winter wurde es erstmals im Herbst als sogenanntes Dryland-Rennen veranstaltet - und das mit Erfolg. "Ich denke, diese Veranstaltung hat Zukunft. Einen Longtrail über 40 Kilometer im Winter zu veranstalten, wird immer schwieriger. Und der Sprint-Veranstaltung in Hammerbrücke wollen wir keine Konkurrenz machen", so die Bürgermeisterin.

Vorhaben für 2017: Die Beratungen zum Haushaltplan stehen an. "Es gibt viele Wünsche", weiß Isa Suplie. Die Stadt braucht für weitere Eigenheime noch zwei bis drei Bauflächen. Im Ortsteil Arnoldsgrün soll der zweite Bauabschnitt der Schulstraße in Angriff genommen werden. Ein weiterer Schwerpunkt wird der Breitbandausbau sein.

Heimatfest: Vier Tage - von freitags bis montags - dauert traditionell im August das Wald- und Heimatfest. Über die Frage, ob der Montag weiter im Programm bleiben soll, veranstaltet die Stadt eine Umfrage auf ihrer Internetseite. Die Auswertung soll im Januar erfolgen.

Verwaltungsgemeinschaft mit Mühlental: An der aktuellen Diskussion in Mühlental über die Vor- und Nachteile einer Eingemeindung nach Schöneck werde sich die Stadt nicht beteiligen, stellte Bürgermeisterin Isa Suplie klar.