Schüler lernen von den Profis

Auf welchem Niveau beherrschen die Schüler der Bläserklassen der Oberschule Oelsnitz ihre Instrumente? Die Antwort gab es bei einem Workshop mit den Musikern des Blechbläserquintetts Harmonic Brass aus München.

Von Christian Schubert

erschienen am 23.01.2017



Oelsnitz. Für die Bläserklassen der Oberschule gab es am Samstag besonders viel zu lernen. Denn die Musiker des Blechbläserquintetts Harmonic Brass aus München, welche weltweit Konzerte geben, machten in Oelsnitz Station. Bei einem Workshop mit den Bläserprofis wurden mit den rund 80 Schülern der Klassenstufen sieben bis zehn detaillierte Übungen vorgenommen. "Besonders im Fokus standen dabei Ansatz- und Atemübungen, technische Anleitungen der Instrumente sowie die Anblastechnik", erklärt Musiklehrer Carsten Schlosser. Ziel ist, die Spielfertigkeit der Schüler zu verbessern. Aber nicht nur das: "Die Motivation ist enorm groß, wenn sie von solchen Vollprofis lernen können, besonders dann, wenn sie mit ihnen im Konzert vor Publikum spielen dürfen", so Schlosser.

Wie Andreas Binder von Harmonic Brass feststellte, haben die jungen Musiker vom Sinfonischen Blasorchester der Oberschule ein sehr gutes Niveau. Das hat sich beim Workshop herausgestellt. "Sie beherrschen ihre Instrumente sehr solide und sind sehr diszipliniert gewesen. Herr Schlosser hat sie gut vorbereitet", sagt der professionelle Waldhornbläser.

In anderen Ländern ist das nicht immer so. Denn Andreas Binder und seine Musikerkollegen geben bundesweit und weltweit Workshops - unter anderem in Amerika oder Südafrika. Da werden schnell Unterschiede erkennbar. "In Deutschland sind die Schüler, im Gegensatz zu Südafrika, weiter entwickelt. Das liegt unter anderem daran, das sie in Südafrika nicht so viele Instrumente zur Verfügung haben. Deshalb setzen wir mit unseren Workshops immer an dem Punkt an, an dem die Schüler momentan stehen. Jeder braucht dann ganz unterschiedliche und individuelle Tipps und Hilfestellungen", erklärt der Musiker. Hilfe gibt es auch in Form von Instrumenten. Auf Initiative der Brass-Musiker sind auch schon ausrangierte Instrumente wieder hergerichtet und nach Südafrika geschickt worden.

Üben ist das eine, Spielen vor Publikum das andere. Um Bühnenluft zu schnuppern, Erfahrung zu sammeln und mit der einhergehenden Nervosität zurecht zu kommen, durften die Oelsnitzer Schüler am Samstagabend gemeinsam mit den Brass-Quintett bei deren Konzert in der Jakobikirche auftreten. Dazu wurden die Musikstücke "Heaven" und "Festiv Trumpet Tune" zuvor in der Jakobikirche fleißig geprobt. Beide Stücke wurden passend von Harmonic Brass-Chef Hans Zellner arrangiert und komponiert.

Mit 450 Zuschauern war das Konzert am Samstagabend in dem Gotteshaus nahezu ausverkauft. Auch auf das defekte Glockengeläut der Kirche wurde hingewiesen. Laut Andre Morgner vom Schulförderverein gingen beim Konzert zu Gunsten der Sanierung des Glockenstuhls und der Glocken insgesamt 2000 Euro an Spenden ein - inklusive ein Spendenscheck von 1000 Euro der Stadt Oelsnitz und der Partnerstadt Rehau. Dieser wurde von Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) und dem Bürgermeister der Stadt Rehau Michael Abraham der Kirchgemeinde überreicht.