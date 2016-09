Schwarmbeben im Vogtland: Forscher planen Bohrungen

Warum zittert in der Region immer wieder die Erde? Wissenschaftler gehen dem Phänomen jetzt auf den Grund.

Von Thorald Meisel

erschienen am 15.09.2016



Bad Elster. Mit zwei Bohrungen im südlichen Vogtland, drei in Westböhmen und einer in Nordbayern wollen Wissenschaftler vom Geo-Forschungszentrum Potsdam mit einer Tiefenobservation der unter dem Egerbecken vermutete Magmakammer beginnen. Das sagte Horst Kämpf bei einem Vortrag am Dienstagabend in Bad Elster über die Erdbeben im Vogtland. "Für eine realistische Risikobewertung brauchen wir ein umfangreiches Messnetz", machte der Wissenschaftler deutlich.

Seit etwa zehn Jahren gehen die Wissenschaftler davon aus, dass sich in einer Tiefe zwischen 28 und 35 Kilometern eine Magmakammer befindet, deren an die Oberfläche dringenden Gase die Ursache für die Schwarmbeben sind (nebenstehende Karte). In rund 90 Prozent der Beben wurde das Epizentrum bei der westböhmische Gemeinde Neukirchen/Novy Kostel lokalisiert.

Vermutet wird, dass die Beben dort auftreten, wo die Gase nicht an die Oberfläche dringen können. Die Epizentren liegen dabei in einer Tiefe zwischen sieben und elf Kilometern. An anderen Stellen in der Region treten diese Gase aus, wie jüngste Forschungen unter anderem bei den Mofetten bei Fleißen/Plesná ergeben haben. Man rechnet dabei mit einem täglich Austritt von 30 bis 50 Tonnen Kohlendioxid. Insgesamt, so Kämpf, stehe die Forschung aber erst am Anfang.

Vergleichbar mit der vulkanischen Vergangenheit der Region Vogtland/Westböhmen/Nordbayern ist aus Sicht der Wissenschaftler die Eifel um dem Laacher See. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wurde im vergangenen Jahr bei Neu- albenreuth durch eine Bohrung ein ehemaliger Vulkan entdeckt, quasi in Nachbarschaft von Eisenbühl und Kammerbühl. Laut Kämpf werden auch in der Umgebung von Bad Elster weitere solcher erloschener Vulkane vermutet.

Das Problem für die Wissenschaftler sei, dass es für ihre Forschungsarbeit wenig Geld gebe. Die erwähnte Tiefenobservation der Magmakammer wird seit 2004 angestrebt. Dass sie jetzt beginnen soll, ist möglich, da nunmehr eine Million US-Dollar zur Verfügung steht. Die Politik, so Kämpf, reagiere meist erst nach Katastrophen.

Dass die Erde im Vogtland nicht nur bei Schwarmbeben erzittert, zeigten Erdstöße wie 1997 bei Oberzwota oder vor knapp einem Monat westlich von Falkenstein mit einer Stärke von 2,4 auf der Richterskala. In Verbindung mit den Schwarm- beben stehen nach Auskunft von Fachleuten des Observatoriums Collm solche Erschütterungen nur soweit, dass dabei Spannungen in der Erdkruste abgebaut werden. Die mit den Erdbeben verbundenen Erschütterungen führen demnach dazu, dass sich die einzelnen Bruchschollen im Vogtland in verschiedene Richtungen bewegen. Seit dem Jahre 1994 durchgeführte Messungen mit GPS haben ergeben, dass die Bewegungen bei etwa 0,4 Milli- metern pro Jahr liegen.

Horst Kämpf legte bei seinem Vortrag in Bad Elster, der großen Zuspruch hatte, viel Wert darauf, kein Horrorszenarium für das Vogtland zu entwickeln. Deutlich machte er aber, dass für die Region die Erforschung dessen, was in der Tiefe der Erde passiert, erst am Anfang stehe. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Chursächsischen Festspiele statt. Diese stehen diesnal unter dem Motto "Naturgewalten".