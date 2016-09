Schwerer Unfall zwischen Markneukirchen und Adorf

erschienen am 20.09.2016



Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Renault Megane gestern Mittag bei einem Unfall auf der B 283 zwischen Markneukirchen und Adorf. Verursacher war ein tschechischer Lkw Volvo, der aus Richtung Markneukirchen kommend kurz vor dem Ortseingang Adorf auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort stie├č er frontal mit dem Renault zusammen. Das Fahrzeug krachte danach noch in einen Kleintransporter, der hinter dem Lkw fuhr. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Nachmittag auf Anfrage informierte. Es entstand ein Schaden von insgesamt 40.000 Euro. Die Bundesstra├če war bis 17 Uhr voll gesperrt.