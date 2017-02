Service-Zentren sollen Kranken vor Ort schnell helfen können

Seit Jahren wird vor dem Ärztemangel in strukturschwachen Regionen gewarnt. Auch das Vogtland bleibt davon nicht verschont. Sind virtuelle Sprechstunden und Telemedizin ein Ausweg?

Von Kathrin Beier

erschienen am 28.02.2017



Oelsnitz. 19 Hausärzte aus dem Vogtland sind 65 Jahre und älter. Würden sie alle von heute auf morgen ihren Ruhestand antreten, wäre das Vogtland mit 80 Prozent besetzter Stellen unterversorgt. Schon jetzt sind vogtlandweit 22 Hausarztstellen unbesetzt. 145 Hausärzte erreichen noch eine regionale Versorgungsquote von 93 Prozent.

Aus diesem Grund beschäftigt sich der Vogtlandkreis schon seit Längerem mit Alternativen zur ärztlichen Versorgung. Die werden jetzt vor allem in der Telematik-Unterstützung, dem Aufbau sogenannter Service-Zentren im ländlichen Bereich, gesehen. Vor ziemlich genau einem Jahr wurde deshalb ein Antrag über den Europäischen Fond für regionale Entwicklung gestellt. Das Projekt stellten Vizelandrat Uwe Drechsel und Professorin Anke Häber von der Westsächsischen Hochschule Zwickau, Fakultät Physikalische Technik/Informatik, Fachgruppe Informatik, vor wenigen Tagen dem E-Health-Beirat des sächsischen Sozialministeriums in Dresden vor. Der Bedarf sei da. Die Zeit dränge. Doch noch fehlen Finanzierungsmodelle für "Schwester Agnes" wie die Idee ländlicher medizinischer Service-Zentren in Anlehnung an eine früher populäre DDR-Fernsehserie über eine Gemeindekrankenschwester auch gerne genannt wird. Auf die offenen Fragen machte Anke Häber jetzt auch vor Datenexperten in Oelsnitz aufmerksam.

Als Partner für sein Projekt hat sich der Vogtlandkreis neben der Westsächsischen Hochschule und dem kreiseigenen Klinikum Obergöltzsch auch Datenprofis wie die Firma Simba n3 Software aus Oelsnitz und die Geriatrie-Experten Gerinet Leipzig mit ins Boot geholt.

"Telemedizin kann eine Chance sein", sagt Anke Häber. Ob elektronische Fallakte oder virtuelle Sprechstunde - Patienten hätten ein Recht auf Digitalisierung. Nicht zuletzt seien Servicezentren im ländlichen Raum auch eine Chance für das mittlere medizinische Personal. Schließen Arztpraxen auf dem Lande, ohne das neue nachkommen, blieben Arzthelfer und Schwestern oftmals auf der Strecke. Genau sie könnten aber vor Ort - so die Projektidee - nützliche Hilfe für die Menschen sein. Ausgebildet als "Care- und Casemanager" (zu deutsch in etwa: Pflege- und Fallfachkraft) könnten sie Daten wie Vital- und Laborwerte, Medikamente und ähnliches erfassen. Sie könnten den virtuellen Arztbesuch vorbereiten, indem sie Chipkarten einlesen und alle erforderlichen Unterschriften einholen. Auch Risikoeinschätzungen könnten mit ihrer Hilfe schnell vor Ort geschehen.

Nutzen aus dieser Variante könnten laut Anke Häber nicht nur Patienten selbst ziehen, die vor Ort weiterhin vertraute Ansprechpartner hätten. Profitieren könnten auch Mediziner, da Wartezimmer entlastet würden, organisatorische Aufgaben ausgelagert und unnötige Hausbesuchsfahrten vermieden werden könnten. Nicht zuletzt sei der Nutzen für die Region enorm, da die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten aufrecht erhalten bleibe.

Noch gilt für Ärzte in Deutschland das Fernbehandlungsverbot. Die Fronten im deutschen Gesundheitswesen sind verhärtet. Doch immer mehr Experten wie Britta Böckmann, Professorin für Medizinische Informatik an der Fachhochschule Dortmund, fordern, dass Patienten heutzutage nicht nur Anspruch auf die bestmögliche, sondern ebenso auf eine zeitgemäße medizinische Versorgung haben, machte Anke Häber deutlich.

Auch eine Stellungnahme von Deutschlands Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) zum Thema findet sie wichtig. Gröhe: "Digitale Vernetzung ist ein Motor für den medizinischen Fortschritt. Es ist faszinierend, was durch Telemedizin möglich wird. So überwindet Telemedizin räumliche Barrieren. Gerade für den ländlichen Raum wird das in Zukunft von größter Bedeutung sein. Es ist unsinnig, sich der Digitalisierung im Gesundheitswesen entgegenzustemmen. Besser ist es daher, diesen Prozess konstruktiv - wo notwendig, auch kritisch - zu gestalten."

Die Ideen sind vorhanden. Die Projektplanungen zum Antrag "Telematik-Unterstützung für die Impulsregion Vogtland 2020" stehen. Nun müssen laut Professorin Anke Häber die Selbstverwalter des deutschen Gesundheitswesens noch Finanzierungsmöglichkeiten finden und juristische Aspekte prüfen. Dabei aber sollten im Hinblick einer guten weiteren medizinischen Versorgung der Menschen im ländlichen Raum wie eben im Vogtland alle an einem Strang ziehen.