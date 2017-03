Sie haben den Bogen raus

Familientradition in fünfter Generation: Heute vor 125 Jahren wurde die Firma Bogenbau Uebel in Gopplasgrün gegründet.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 04.03.2017



Gopplasgrün. Nichts geht über Bewährtes: Es müssen die Schweifhaare von mongolischen Pferden sein. Sie haben durch das Klima eine besondere Struktur und sind strapazierfähig. Und: Es dürfen nur die Haare von Hengsten sein. Warum? Weil Stuten nach hinten pinkeln und die scharfe Säure den Schweif für Bogenmacher unbrauchbar macht. Das gehört zu Erfahrungen, die von einer Generation an die nächste weitergegeben werden.

Warum Richard Uebel 1892 mit dem Bogenbau begann, liegt bis heute im Dunklen. Bekannt ist nur, dass in seiner Werkstatt Schülerbögen entstanden. Sohn Kurt setzte das Werk fort und übergab wiederum das Erbe an seinen Sohn Werner. Der legte 1952 die Meisterprüfung ab und revolutionierte den Bogenbau in der Familie Uebel: statt Massenware Qualitätsarbeit. Diese Philosophie ist bis heute das Credo in der Werkstatt in Gopplasgrün bei Erlbach. Übernommen wurde sie 1982 von Klaus Uebel (62), der 1984 den Meisterbrief erhielt, Sohn Andreas (32) arbeitet seit 2004 an seiner Seite. Er legte vor zwei Jahren die Meisterprüfung mit Bravour ab. Seit 2010 ist Ehefrau und Mutter Bettina die gute Seele in der Werkstatt, übernimmt wichtige Arbeiten wie das Aufbereiten der Rosshaare.

Gibt es eine Königin unter den Instrumenten? Jeder Meister wird das seinige als Nonplusultra nennen und hat damit zweifelsohne Recht. Ein Bogen jedoch ist das Kronjuwel für ein Cello, eine Violine oder einen Kontrabass - so etwas wie ihr zweites Ich. Präzise gefertigt, entlockt er ihnen einen vollendeten Klang. Klaus und Andreas Uebel wissen: "Man muss den Bogen raushaben. Einen schlechten kann man nachträglich nicht verbessern." Orchestermusiker und Solisten weltweit schätzen ihren Bogen aus der Werkstatt Uebel. Er soll federleicht in der Hand liegen, sich spielerisch führen lassen. Länge und Gewicht - sie müssen individuell angepasst sein, bis auf den Millimeter und das Gramm stimmen. Meister Klaus: "Wir fertigen nur Einzelstücke in reiner Handarbeit, übernehmen Reparaturen jeglicher Art und machen Kopien von Bögen alter französischer und deutscher Meister." Meister Andreas sieht das nicht anders, auch er hat die Uebel-Philosophie für jeden der rund 100 notwendigen Arbeitsschritte verinnerlicht.

Je länger desto besser. Mindestens 30 Jahre muss das Fernambukholz lagern, bevor es verarbeitet werden kann. Klaus Uebel: "Es kommt aus Südamerika und ist für den Bogenbau besonders geeignet. Es ist langfaserig, hält die Biegung und hat optimale Eigenschaften für das Schwingungsverhalten." Die Uebels haben noch genügend Vorräte von ihren Vorfahren, können von deren Weitsicht zehren und ruhen sich dennoch nicht darauf aus. 2002 gründeten Bogenmacher und Geigenbauer die Internationale Initiative zur Erhaltung des Fernambukbaumes. Ihr gehört auch Andreas Uebel an: "Unser Ziel ist es, die Fernambuk-Bestände in Brasilien wieder aufzuforsten, 500.000 Bäume anzupflanzen. Das unterstützen wir mit Spenden". Eine mögliche sechste Uebel-Generation wird es ihm danken.