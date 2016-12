Ski-Adler in Klingenthal eingeflogen

erschienen am 01.12.2016



Klingenthal. Über 1500 Fans bereiteten den weltbesten Skispringern am Donnerstagabend auf dem Klingenthaler Marktplatz einen gebührenden Empfang. Viel Applaus gab es vor allem für den Weltcupführenden Severin Freund (im Bild vorn). Der Niederbayer hatte nach fünfmonatiger Sprungpause im Sommer am vergangenen Wochenende beim Weltcupauftakt mit Platz zwei und eins ein gelungenes Comeback gefeiert.

Für den zehnten Weltcup in der Vogtland-Arena haben 67 Athleten aus 16 Nationen gemeldet. Als Ehrengast ist auch Olympiasieger Jens Weißflog dabei. Der Oberwiesenthaler sagte beim Empfang: "Nach dem Auftakt sind die Deutschen mit in der Favoritenrolle. Zu Hause ist der Druck aber auch immer groß."

Am Freitag steht 18 Uhr die Qualifikation, am Samstag (16.10 Uhr) ein Mannschafts- und Sonntag (15 Uhr) das Einzelspringen auf dem Programm. (tm)