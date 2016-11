Stadt startet Versuch: Oelsnitz soll nächstes Jahr aufblühen

Blumen am und auf dem Markt, Pflanzen an Lichtmasten - ein erster Schritt für eine schönere Innenstadt. Darüber wurde jetzt debattiert - mit wenigen.

Von Ronny Hager

erschienen am 26.11.2016



Oelsnitz. Als kleine Stadt muss Oelsnitz viele Kräfte bündeln, wenn es um eine attraktivere Innenstadt gehen soll. Ein Anfang wurde Donnerstagabend gemacht, wenn auch unter wenig Beteiligung. Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) und Gewerbeverbands-Chef hatten 80 Einladungen an Markt-Anlieger verschickt - ein Dutzend verlor sich im Ratssaal. Eine Resonanz, die das Stadtoberhaupt "bissel traurig" zurückließ. Gesprochen wurde über die 2017 geplante Marktbegrünung, aber auch alle anderen Themen, die Anliegern unter den Nägeln brennen: Hoppelpflaster, Parkregelung, Bushaltestelle, Ärger mit Silvesterböllern, Zigarettenkippen, Rasern: "Freie Presse" wird in den nächsten Tagen noch dazu berichten.

Nicht länger reden, was nicht geht und wie schwer man es hat - sondern machen, diese Devise gab Gewerbeverbandschef Koczy vor. In Gesprächen, zuletzt Anfang des Monats, hat der Verband die Stadt angestachelt, selbst aktiv zu werden. Das geschieht jetzt: Die erste und die zweite Etage des Rathauses erhalten 2017 Blumenkästen, auch im Erdgeschoss liebäugelt Korina Müller, in der Stadtverwaltung für Grünflächen zuständig, damit. Mit Markt-Apotheke, Buchhandlung und anderen Geschäften gehen einige rund um den Markt hier schon mit gutem Beispiel voran, lobte Koczy. Aber: Die Seite am Rathaus mit der Bushaltestelle ist die Problemzone des Marktes. "Ich mach nichts", kündigte Goldschmiedemeisterin Brunhilde Kuka an. Sie habe es ausprobiert mit Blumenkästen. Ergebnis: rausgerissene Pflanzen, Kippen und zerdrückte Bierdosen drin. Und Blumenkübel? Da wurde Bäckermeister Siegfried Daßler hellhörig und erinnerte sich daran, dass einst Gebühren im Gespräch waren, wenn Geschäftsinhaber Blumenkübel rausstellen. Nicht bei Pflanzen, nur bei gewerblicher Nutzung wie Aufstellern, sagte Hauptamtsleiter Kai Peter. Die Aussage beruhigte Sandra Meinel vom Diner "Scho immer" - das Lokal plant einen Biergarten.

Bei Blumenkästen soll es nicht bleiben: Pflanzpyramiden und Blumenschmuck an oder um Lichtmasten sind im Gespräch. Dazu ist der Gewerbeverband mit seinem Mitglied Matthias Tröltzsch im Boot, so Koczy. Nichts wird's mit Blumenampeln an den Kandelabern auf dem Markt. Sie sind nicht groß genug, dass es die vorgeschriebene Durchgangshöhe von 2,50 Meter gibt. Angeregt wurde Blumenschmuck rund um den Sperkenbrunnen. Stadtrat Ulrich Lupart (DSU-Fraktion) könnte sich hier auch Bänke vorstellen.

Mehr Grün auf dem Markt - da fielen Anwohner Bernd Schubert sofort die bei der Gestaltung gesetzten Platanen ein. "Die waren doch bestimmt nicht billig, oder?", hakte er nach. Korina Müller bestätigte das. Richtig grün sei aber nur der Baum neben der Hundetränke an der Ecke Obere Kirchstraße, sagte Schubert. Ja, sagte Müller, kein Wunder: Der Baum steht genau an der Stelle, an der sich das vom Markt abfließende Wasser sammelt. Schubert regte an, öfter und mehr zu gießen - die bisherige Praxis reiche keineswegs aus.