Stadtchef mit Riecher

Er wittert Fördergeld wie manche Tiere den Trüffel: Bürgermeister Rico Schmidt und sein Team haben zuletzt viel Geld nach Adorf geholt. Was bringt es den Bürgern?

Von Ronny Hager

erschienen am 06.09.2016



Adorf. Nase vorn: Wo immer es zuletzt Geld für Adorf zu holen gab, hat die Stadtspitze um Bürgermeister Rico Schmidt (SPD) es gewittert. Das heißt erst einmal viel Arbeit für eine kleine Verwaltung. Der Rathaus-Chef weiß, was er unter dem Motto "Augen und Ohren offen halten" seinen Leuten zumute, sagt er. Sein Lob: Sie ziehen mit. Ergebnis: Adorf hat bei einem Dutzend Projekten die Finger im Spiel. Laut Schmidt sind so die nächsten sechs, sieben Jahre gesichert - ohne neue Schulden mit stets früh beschlossenem Haushalt. Das sind die wichtigsten Vorhaben:

Innenstadt: Hausbesitzer können im Stadtkern mit Fördergeld bauen. Das Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren pumpt bis 2020 638.000 Euro nach Adorf. Die ersten Privaten haben losgelegt, die Stadt will sich 2017 mit Wasserspielplatz, Kirchplatzgestaltung und Treppenbau anschließen. Die Stadt steckt bis 2020 319.000 Euro ins Gebiet, hat langfristig 3,4 Millionen Euro beantragt.

Feuerwehr: Besser ausgerüstet wird Adorfs Feuerwehr dank 1,5 Millionen aus einem EU-Projekt mit Bad Elster und Schönbach/Krasná: Ein neues Staffellöschfahrzeug und neue Kleidung sollen kommen.

Sportplatz: Für neuen Kunstrasen und Bauhof fließen 533.000 Euro aus dem Programm Brücken in die Zukunft.

Straßen: Reingeschlüpft ist Adorf Ende April, als kurz eine Tür beim kommunalen Straßenbau aufging. 343.000 Euro fließen für die Schillerstraße.

Gehwege: Der kaputte Fußweg an der Goesmannstraße wird nun endlich gebaut. Dafür gibt es 56.000 Euro Zuschuss.

Straßenbeleuchtung: Neues Licht erhält die Schillerstraße. 26.000 Euro aus Klimaschutzmitteln verhindern, dass der Haushalt mit einer Ausgabe belastet wird, die beim Straßenbau Stadt-Sache ist.

Wohnen: Gefragte große Wohnungen in der Innenstadt entstehen beim laufenden Umbau des Hauses Hohe Straße 16 bis Mitte 2017.

Abriss: Ein Schandfleck verschwindet mit dem Eckhaus Lange Straße 14 - mit 63.000 Euro aus dem Topf Vitale Dorfkerne. Hier entsteht eine Ruhe-Oase für Adorfer und Gäste.

Museum: Ob das Adorfer Museum um das Nachbarhaus erweitert wird, wird mit der Stadt Asch/Aš untersucht. Dafür fließen 15.000 Euro Zuschuss.

Fronfeste: In ein Kulturzentrum in der Fronfeste sind bereits 145.000 Euro von Bund und Land aus Denkmalschutztöpfen geflossen. Ein Antrag für den Erdgeschoss-Ausbau als Projekt mit Asch wird diesen Monat gestellt.

Drogen-Prävention: Früh dran war Adorf, als es mit Fördergeld Schüler ins Drogen-Präventionsprojekt Revolution Train nach Adorf schickte. 2017 soll der Anti-Drogen-Zug nach Sachsen kommen.

Demografie-Debatte: Zukunftssicher soll Adorf mit der Demografiewerkstatt Kommunen werden, fünf Jahre gibt es 40.000 Euro aus einem Bundesprogramm.

Was aus Adorf werden soll, ist am Freitag, 18 Uhr Thema. Im Zelt auf dem Markt können Bürger zur Zukunftswerkstatt reden.