Stadträte fordern Alternative zum Abriss

Baut Vier-Raum-Wohnungen, heißt es aus dem Oelsnitzer Parlament. Warum der Geschäftsführer des kommunalen Vermieters da nicht Nein sagt - aber zugleich contra gibt.

Von Ronny Hager

erschienen am 18.02.2017



Oelsnitz. Oelsnitz braucht dringend ein neues Wohnungsbaukonzept, fordert Stadtrat Björn Fläschendräger (Freie Oelsnitzer Bürgerschaft) - es gebe eine "bedenkliche Entwicklung", sagt er. "Wenn man den demografischen Wandel unserer immer älter werdenden Gesellschaft sowie die aktuellen Probleme junger Familien betrachtet, ist es absolut nicht nachvollziehbar, dass leere Wohnblöcke zum Rückbau freigegeben werden. Diese sollten vielmehr zum Umbau hin zu altersgerechten beziehungsweise Vier-Raum-Wohnungen genutzt werden", erklärt der Stadtrat. Geschrieben hat er das kürzlich an Oberbürgermeister Mario Horn (CDU) und den Geschäftsführer der kommunalen Oelsnitzer Wohnungsgesellschaft (Oewog), Bernd Glaß. Die Schreiben liegen "Freie Presse" vor.

Immer wieder seien junge Familien an ihn herangetreten, da sie in Oelsnitz keine Vier-Raum-Wohnungen fänden, sagt Fläschendräger. Im Stadtrat und seinen Gremien war das immer wieder Thema, öffentlich im September, zuletzt im Januar. Fläschendräger will nicht zusehen, wie junge Familien nach Plauen abwandern. Die Briefe an Horn und Glaß sollen diese "sensibilisieren" und ein "zielorientiertes und zeitnahes Handeln" auslösen, erklären der Stadrat und sein Fraktionskollege Sebastian Stange. Aus anderen Fraktionen gab es ähnlich lautende Stimmen.

Setzt die Oewog die falschen Akzente, indem sie auf den seit langem beschlossenen Abriss des Wohnblocks Otto-Riedel-Straße 55-61 im Frühjahr setzt - statt sich dem bedarfsgerechten Wohnungsbau zu widmen? Da widerspricht Oewog-Geschäftsführer Bernd Glaß energisch. "Wir haben Lösungsansätze. Aber die sind nicht von heute auf morgen umsetzbar. Grundsätzlich wären wir auch zu Vier-Raum-Wohnungen an der Otto-Riedel-Straße bereit - aber es müssen die Rahmenbedingungen passen, das heißt, es muss auch vom Mieter angenommen werden", sagt Glaß. Aus der Praxis erzählt der Chef des kommunalen Vermieters nicht nur Erfolgsgeschichten: im sanierten Bestand stand in der Adolf-Damaschke-Straße eine Vier-Raum-Wohnung bis Ende 2016 insgesamt 14 Monate leer, genauso lang eine weitere, 1995 hergerichtete Vier-Raum-Wohnung an der Straße des Friedens. Nachdem eine solche Wohnung an der Wiesenstraße vermietet werden konnte, gab es Anfang 2017 keine Vier-Raum-Wohnungen im Oewog-Bestand, Aber das wechsle ebenso wie die Nachfrage. "Da kommen mal zwei in der Woche, dann ein halbes Jahr gar nichts", so Glaß. Er hatte Fläschendräger gebeten, dass sich die Wohnungs-Interessenten bei ihm melden. Es sei niemand gekommen.

Es sei ja nicht so, dass das Thema Vier-Raum-Wohnungen nicht beim Vermieter diskutiert werde, sagt der Chef des Oewog-Aufsichtsrates, Oberbürgermeister Mario Horn. Der Umbau und die Zusammenlegung von Wohnungen finde statt, so Glaß. Manchmal gibt es beim Zuschnitt Grenzen: Durch ein Zimmer durch, um ins andere zu gelangen, will heute kaum noch jemand. Stadtbaumeisterin Kerstin Zollfrank, ebenfalls im Aufsichtsrat, sieht mitunter die Anforderungen potenzieller Mieter und die Möglichkeiten weit auseinandergehen. Glaß bestätigt das: So scheiterten nach seinen Worten auch schon Vermietungen an junge Familien, weil diese es ablehnten, in den dritten Stock zu ziehen.