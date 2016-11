Stall in Markneukirchen in Flammen - Zwei Pferde tot

erschienen am 08.11.2016



Markneukirchen. Zu einem Großbrand ist es Dienstagmorgen in Markneukirchen gekommen. In Flammen stand ein Stall am Gasthaus Berghof. Menschen erlitten keinen Schaden. Zwei von den 29 dort untergebrachten Pferden haben das Feuer nicht überlebt. Wie Markneukirchens Stadtwehrleiter Horst Voigt sagte, wurde um 4.46 Uhr Alarm ausgelöst: "Acht Minuten später waren wir vor Ort. Die Bekämpfung des Brandes war nicht einfach, weil die Löschwasserwege im Bozener Weg lang sind. Es mussten 550 Meter Schlauch bis zum Schwarzbach gelegt werden. Die Erstbekämpfung erfolgte mit dem Wasser aus den Tanks der Fahrzeuge."