Stallpflicht-Stress und eine Ausnahme

Wegen der Vogelgrippe dürfen Geflügelhalter der Region ihre Tiere nicht mehr ins Freie lassen. Hart ist dies vor allem für die Gänse. Doch es gibt auch Federvieh, das weiter draußen bleiben darf - aus gutem Grund.

Von Tino Beyer und Bernd Appel

erschienen am 24.11.2016



Gettengrün/Plauen. Für den Stall sind Strauße einfach nicht gemacht. "Sie würden durchdrehen", sagt Bernd Schmidt, Betreiber der Straußenfarm Amali in Gettengrün. Auf dem großzügigen Gelände der Farm in dem Adorfer Ortsteil haben die aktuell 58 Tiere immer genügend Auslauf. Umso größer war der Schock, als die Strauße als die größten Vögel der Erde ebenfalls unter die Stallpflicht fallen sollten. Die Riesenvögel auf engstem Raum, da sei Zoff vorprogrammiert, sagt Schmidt. "Sie picken sich dann beispielsweise gegenseitig in die Federn." Bernd Schmidt hat deshalb eine Sondergenehmigung beantragt - und sie von Amtstierärztin Anne Mütschard auch bekommen. Ihm und seiner Familie, die die Farm seit mittlerweile acht Jahren betreiben, ist ein Stein vom Herzen gefallen. "Wir sind sehr froh", sagt er. "Es ist mir auch kein Fall bekannt, dass ein Strauß jemals von der Vogelgrippe betroffen gewesen wäre", sagt er. Dennoch steht Bernd Schmidt mit weiteren Züchtern beispielsweise in Bayern in einem engen Kontakt.

Der Straußenzüchter atmet durch. Andere Geflügelzüchter im Vogtland wie die Familie Radl in Hermsgrün sind gezwungen, ihre Tiere im Stall zu lassen. Die Geflügelpest und alles, was mit dem Thema in Verbindung steht, ist daher ein zusätzlicher Stressfaktor in einer ohnehin hektischen Zeit so kurz vor der weihnachtlichen Hauptsaison, wo permanent das Telefon klingelt. Nein, unterkriegen lasse man sich nicht, heißt von den Radls. Aber die Anspannung ist derzeit groß.

Auch auf dem Rützengrüner Bauernhof Gruschwitz ist die Vogelgrippe das Thema Nummer eins. Eine gute Nachricht: Die Kunden sind dieses Mal nicht verunsichert. Nur eine Familie habe angegeben, deshalb auf den Entenbraten verzichten zu wollen, sagt Tina Schürer (33). Gemeinsam mit Ehemann Christian (33) hält sie 260 Gänse, 180 Enten, 50 Puten sowie 600 Legehennen - die Masthähnchen sind bereits geschlachtet worden. Für das Ehepaar bringt die Stallpflicht erst einmal jede Menge Mehrarbeit mit sich: "Wir brauchen mehr Einstreu, mehr Futter, mehr Wasser", sagt Tina Schürer. Hart sei die Stallpflicht vor allem für die Gänse, schildert die Züchterin: "Sonst kommen sie nur nachts in den Stall, können den ganzen Tag über Gras fressen." Damit ist es nun erst einmal vorbei. Um Platz zu schaffen, haben die Schürers einen weiteren Gänsestall aufgestellt. Puten, Enten und Hühner haben begrenzten Auslauf und Licht in ihren Wintergärten. Stress haben die Tiere vor allem, wenn Menschen in den Stall müssen - die im Mai/Juni geschlüpften Vögel sind vergleichsweise scheu.

Die Schürers hoffen nun inständig, dass bis Weihnachten nichts passiert - sprich, es keinen Vogelgrippe-Fall in der Gegend gibt, der zur Keulung des ganzen Bestandes führen kann.