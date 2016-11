Start für Evangelisches Gymnasium

Ab dem Schuljahr 2017/18 gibt es in Schöneck ein neues Bildungsangebot. Wie es aussehen soll? Das sind die Fakten.

Von Thorald Meisel

erschienen am 03.11.2016



Schöneck. Die Schullandschaft im oberen Vogtland verändert sich. Mit Schuljahresbeginn 2017/18 wird es in Schöneck, beginnend mit einer 11. Klasse, ein Evangelisches berufliches Gymnasium unter Trägerschaft des Obervogtländischen Vereins für Innere Mission Marienstift (OVV) mit Sitz in Oelsnitz geben. Am Mittwoch stellten OVV-Geschäftsführerin Nicole Georgi, Schulleiter Markus Kugler, Bürgermeisterin Isa Suplie (CDU) und Planerin Bettina Groth das Projekt im Schönecker Bürgerhaus vor.

Allgemeines: Es handelt sich um ein einzügiges Gymnasium mit maximal 28 Plätzen pro Klassenstufe. Angeboten werden die Fachrichtungen Gesundheit und Soziales sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Schüler werden in drei Jahren zum Abitur mit allgemeiner Hochschulreife geführt.

Partner für die berufliche Ausbildung sind unter anderem Paracelsus-Klinik Schöneck/Adorf, das Unternehmen GK Software und die Med-Fachschule Bad Elster.

Voraussetzungen: Realschulabschluss mit guten Noten. Schulleiter Kugler: "In den Hauptfächern Deutsch, Mathematik, Englisch und den Naturwissenschaften drei Mal mindestens Note 2, in den anderen Fächern nicht schlechter als 3." Möglich ist die Bewerbung auch mit dem Versetzungszeugnis des Gymnasiums in die Jahrgangsstufe 11 oder mit Realschulabschluss und zweijähriger Berufsausbildung. Die Anmeldefrist endet am 31. März 2017.

Schulgeld: An der Evangelischen Oberschule beträgt es 60 Euro im Monat. Laut OVV-Geschäftsführerin Georgi wird der Betrag für das Gymnasium voraussichtlich etwas höher liegen.

Investitionen: Der OVV will in den Schulstandort Schöneck rund vier Millionen Euro investieren, davon sind 1,6 Millionen Euro an Fördermitteln. An den bestehenden Komplex aus Evangelischer Oberschule und staatlicher Grundschule wird ein Anbau mit Unterrichtsräumen und einem Mehrzwecksaal errichtet. Die Stadt Schöneck will ihrerseits die bestehende Turnhalle um eine weitere Halle vergrößern, da der Bedarf seitens der Vereine bereits jetzt nicht mehr gedeckt werden kann. Im Gespräch sind Kosten von etwa zwei Millionen Euro. Zur Finanzierung braucht die Stadt Fördermittel. Die neue Sporthalle soll dann auch tauglich sein für Punktspiele im Volleyball.

Geplanter Ablauf: Die Klasse 11 wird im Schuljahr 2017/18 Räumen der Oberschule mit nutzen. Gleichzeitig soll mit dem Anbau an das Schulgebäude begonnen werden. Sollte dieser 2018/19 noch nicht bezugsfertig sein, werde der Unterricht der dann zwei Abiturklassen im Wohngebiet Am Sohr stattfinden.

Verkehr: Das Einzugsgebiet der Evangelischen Oberschule mit derzeit rund 300 Schülern reicht derzeit von Bad Brambach bis in den Raum Falkenstein/Werda. Die Schüler werden teilweise mit Taxen gebracht und wieder geholt. Diese Fahrdienste sollen vom Innenstadtbereich an die Mangelsdorfstraße verlagert werden.