Stasiakten-Beauftragter: Redet in euren Familien!

Geschichte lebendig: Roland Jahn hat gestern das Oelsnitzer Gymnasium besucht und anhand seiner Biografie über das Leben in der DDR berichtet. Was er den Schülern mit auf den Weg gab.

Von Tino Beyer

erschienen am 16.06.2017



Oelsnitz. Als Roland Jahn über den größten Verrat in seinem Leben sprach, da hatte er den Saal auf seiner Seite. Die Schüler waren hellwach, es wurde still im Raum und emotional. Seine Kommilitonen durften an der Uni Jena einst darüber entscheiden, ob der Querulant Jahn von der Uni fliegen soll. Eigentlich schien alles klar. Seine Freunde hielten zu ihm, dacht er. 13 zu 1 endete die Abstimmung - gegen ihn. Weil die Stasi vorher seine Kumpels in die Mangel genommen hatte.

Der für Roland Jahn prägende Moment in seinem Leben war auch die Schlüsselszene gestern bei seinem Besuch an der Schule. Spätestens da war der Stoff aus dem Geschichtsunterricht von dieser fernen DDR in Gestalt des Stasiunterlagenbeauftragten authentisch und greifbar. Was seinen Auftritt auszeichnete, war der Brückenschlag in die Gegenwart. Aus der Erinnerung sollten Lehren für die Zukunft gezogen werden, erst recht angesichts der aktuellen politischen Verwerfungen. Jahn warb dafür, zu versuchen, Geschichte zu begreifen - am besten in Gesprächen in den Familien. Warum gab es Verrat? Warum sind Menschen so geworden? "Mein Opa war ein Nazi, und ich habe viel zu wenig mit ihm darüber geredet", sagte er. "Es ist nicht so einfach zu sagen, alle Nazis sind böse Menschen." Er ermunterte die Schüler, mit ihren Eltern und Großeltern über die DDR zu reden. Einfache Wahrheiten gebe es dabei nicht. Zugleich warb er für Zivilcourage: "Wann ist der Punkt, wo man den Mund aufmacht?" Es gebe auch heute genügend Situationen. "Irgendwann holt einen Ungerechtigkeit ein."

Gemeinsam mit Roland Jahn besuchte die CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas die Schule. Als Demokratin sieht sie sich in der Pflicht, die Erinnerung an Diktaturen wach zu halten. "Das so etwas nie mehr geschieht", sagte sie.