Steinreiches Oelsnitz: Warum es AnfÃ¤nger und Profis hierher zieht

Steinreiches Oelsnitz: Warum es Anfänger und Profis hierher zieht

Von Achat bis Zinksilit: Die 14. Mineralienbörse in der Vogtlandsporthalle war gestern ein Mekka für mehr als 1200 Sammler und Neugierige. Gezeigt wurden Raritäten aus der Region und aller Welt.

Von Eckhard Sommer

erschienen am 10.10.2016



Oelsnitz. Die Türen waren noch geschlossen, da scharten schon die Ersten vor Aufregung, Spannung und Steinverrücktheit mit den Füßen. Wer zu spät kommt, den bestraft bekanntlich das Leben. "Es ist der reine Wahnsinn. Nach einer Stunde waren schon 500 Eintrittskarten verkauft", so freute sich Steffen Pestel, der mit Thomas Müller den Hut für die 14. Mineralienbörse aufhatte. "Es ist keine Übertreibung: Wir sind die größte und wichtigste Sammlerbörse in ganz Deutschland. Darauf können wir stolz sein." Für den Andrang gibt es viele Gründe.

Anfänger: Auch sie kommen auf ihre Kosten. Wer wie Danny Fischer aus Markneukirchen erst vor ein paar Jahren mit dem Sammeln begonnen hat, wird auf jeden Fall fündig. "Mich interessieren besonders die honiggelben Topase vom Schneckenstein und die blauen Fluorite aus der Grube Schönbrunn. Auf dieser Börse bin ich da genau richtig." Auch Carlos Eschenbach (8) aus Oelsnitz hatte gestern glückliche Augen. Opa Wolfgang begeisterte seinen Enkel für das Hobby und machte gestern für ein paar Steine das Portemonnaie locker.

Profis: Jürgen Tron aus dem oberfränkischen Stegaurach düst nach Steinen durch die ganze Welt und ist trotzdem seit gut einem Jahrzehnt Stammgast in Oelsnitz. Er gilt unter Mineralienkollegen als Ästhet und wer beispielsweise seine Fluorite sah, der weiß warum: herrliche und seltene Exemplare, die bei Tageslicht blau strahlen und bei Kunstlicht eine grüne Färbung annehmen. Ein Profi ist auch Frank Woltert aus Bayreuth, wohin er 1983 aus Markneukirchen wechselte. Seit 25 Jahren streift er alleine durch die Schweizer Alpen, schlägt vor allem im Kanton Uri sein Biwak auf. Warum? "Solche Quarze, wie ich sie dort finde, gibt es selten. Alpine Quarze sind absolut rein und wenn sie dann noch rosa gefärbt sind - etwas Schöneres gibt es nicht."

Sonderausstellung: Auch deshalb ist die Mineralienbörse in Oelsnitz ein Muss für Steinfreunde. In diesem Jahr wurde eine Kollektion von verschiedenen Quarz-Arten gezeigt, die unter anderem im Fichtelgebirge gefunden wurden oder aus den Sammlungen von Harald Lochau aus Pfaffengrün, Jens Häusler und André Gloger aus Chemnitz stammen. Besondere Raritäten: stabförmige und kugelförmige Achate, die beim Bau eines Baumarktes in Zwickau-Planitz nach Jahrmillionen ans Tageslicht kamen. Einmalig nach den Worten von Steffen Pestel war eine Fotoausstellung aus Anlass der Schließung der Flussspatgrube Schönbrunn vor 25 Jahren: "Sie ist einfach ein Muss, damit wollen wir an die Vergangenheit erinnern."

Neuheit: Erstmals baute Jürgen Fortak in der Vogtlandsporthalle einen Stand auf und verkaufte Mineralien. Der Erlös kommt der Stiftung für krebskranke Kinder im Vogtland zugute. Die Veranstalter der Mineralienbörse boten ihm den Stand an, erzählt der ehemalige Bergmann. Mineralienverkauf zugunsten kranker Kinder - seit fünf Jahren - mit der Eröffnung des Mineralienkabinetts mit der Sammlung Edgar Schramm auf Schloss Voigtsberg, gibt es diese von Fortak initiierte Aktion. Klappt alles, kann noch dieses Jahr ein weiterer Scheck übergeben werden.