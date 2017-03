Straßenbau: Was um den Kurort passiert

In Bad Brambach ist das Reizthema Verbindungen nach Fleißen/Plesná und Asch/Aš am Dienstag diskutiert worden. Konkrete Infos waren für viele neu.

Von Ronny Hager

erschienen am 02.03.2017



Bad Brambach. Nix genaues weiß man nicht: Dieses Gefühl hat viele Bad Brambacher beschlichen, was den Straßenbau Richtung Fleißen/ Plesná und Oberreuth/Horní Paseky betrifft. Wie groß der Hunger auf Fakten war, zeigte am Dienstag die Resonanz auf eine von der SPD-Fraktion im Gemeinderat organisierte Informationsveranstaltung: Das Wirtshaus der Pension Parkblick quoll schier über vor Zuhörern. Gemeinderat Andreas Zuber (SPD) stellte seinen Kenntnisstand zum Thema vor. Zudem standen Bürgermeister Helmut Wolfram (CDU) und Dietmar Rentsch, Amtsleiter Straßenunterhalt und Instandsetzung im Landratsamt, Rede und Antwort. Planer Matthias Lohr, dessen Chef Thomas Fröbel von der Gesellschaft Projekta Auerbach sowie Fleißens Bürgermeister Petr Schaller folgten ebenso der Einladung. "Freie Presse" fasst einige Ergebnisse des zweistündigen Treffs zusammen.

Straße Fleißen-Bad Brambach: Die Bauarbeiten auf tschechischer Seite beginnen noch diesen Monat. Ein von Zuber gezeigtes fünfminütiges Foto zeigte, wie die Trasse auf der Fleißner Flur verlaufen soll - mit einer Verlegung weg von bewohnten in Gewerbegebiete, einem Kreisverkehr für den Freiheitsplatz sowie Stützwänden zum Fleißenbach.

Verändert wurde auf deutscher Seite die bisherige Vorzugsvariante in Richtung Anbindung an die Ortsumgehung/B 92. Die Straße beginnt am Grenzübergang, verläuft ein Stück parallel zur alten Straße, gut einen dreiviertel bis einen Meter höher, nur durch einen Grüngürtel getrennt, wobei die Bäume stehen bleiben. Die alte Straße wird Radweg - Teil des Gesamtprojekts, das 10 Millionen Euro kosten soll. Auf den deutschen Teil entfallen etwa 3 Millionen Euro. Die Straße wird eine Kreisstraße, sechs Meter breit, die wegen bestehender Bauvorschriften rechtwinklig statt per Kurve an die B 92 anbindet. Ein Lärmschutz Richtung Hammertal (erstes Haus 190 Meter weg) ist nicht vorgesehen, Rebhuhnvorkommen wurden nicht im Baubereich, sondern nördlich festgestellt. Als Ausgleich für Flächenverbrauch begleitet nördlich ein Grüngürtel die neue Trasse.

Streitfall ist die Anbindung der neuen Straße Richtung Ortskern Bad Brambach. Zuber, die SPD, aber auch fast alle CDU-Gemeinderäte fordern diese - per Ratsbeschluss vom 11. Mai 2016, gegen den nur Wolfram stimmte, der befürchtet, dass so mehr Verkehr an der Grundschule vorbei in den Ort gezogen werde. Die Zufahrt sei unverzichtbar, so Zuber. Die Planer signalisierten Entgegenkommen - mit Ausschilderung an einer bereits geplanten Ausfahrt für Landwirtschaftsverkehr gebe es hier Möglichkeiten.

Voraussichtlich ab Ostern werden die Planfeststellungsunterlagen zur neuen Verbindung B 92-Fleißen für mindestens sechs Wochen im Rathaus Bad Brambach ausliegen. Bürger und Betroffene können sie einsehen, Hinweise und Kritik geben. Ziel des Landratsamtes als Bauherr ist ein Start der Arbeiten auf deutscher Seite 2018. Die Vergabe eines Auftrags von 220.000 Euro an eine Rochlitzer Firma betrifft fachliche Beratung und die Übersetzungen der Projekte bis ins Jahr 2020.

Am Anfang steht das Straßenbauprojekt Bad Brambach-Asch, der ohne jetzt konkreten Zeitplan auf den Bau von Fleißen aus folgen soll. Eine Idee sieht eine Umgehungsstraße vom Oberbrambacher Kreuz aus durch Wald, über die Bahnlinie hinweg zum Zollhaus am Übergang Oberreuth/Horní Paseky vor. Auf tschechischer Seite ist in einer älteren Machbarkeitsstudie der Ausbau bis Kasernen Oberreuth, neu die Umgehung des Elstertals um Wernersreuth/Vernéřov in Richtung Nassengrub/Mokřiny und eine Weiterführung zur Ortsumgehung Asch vorgeschlagen. Wie aus Richtung Fleißen soll diese Straße auch für Lkw-Verkehr ausgebaut werden.